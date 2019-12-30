Политика
Газета.RuПутин и Лукашенко обсудили транзит нефти и газа в Белоруссию
Глава Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор о поставках нефти и газа в Белоруссию.
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Здоровье
Врачи рассказали о противопоказаниях для похода в баню
Посещение бани может оказаться серьезным стрессом для организма, поэтому необходимо здраво оценить состояние своего здоровья перед походом в парилку, заявили опрошенные РИА "Новости" врачи.
Транспорт
Москва готовится встречать Новый год при усиленных мерах безопасности
При досмотре людей, которые хотят встретить новогоднюю ночь в центре, задействуют сотни металлодетекторов, на этих пунктах досмотра будут дежурить бойцы Росгвардии и представители ЧОП, сообщает департамент региональной безопасности Москвы.
Шоу-бизнес
Возмущенная пародией на себя Пугачева ворвалась в гримерку Пескова
После второго отделения Песков расположился в гримерке и собрался отдохнуть, как к нему ворвалась сама Пугачева с букетом цветов, который кинула на пол.
Кино
Фильм «Холоп» возглавил российский прокат
В широкий кинопрокат вышел новый фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп».
Политика
Посол США в Польше указала Путину на зачинщиков Второй мировой войны
Американский посол США в Польше Джорджетт Мосбахер сообщила, кто является истинными виновниками начала Второй мировой войны.
Финансы
Экономисты дали прогноз по курсу рубля в 2020 году
Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова считает, что в течение 2020 года курс рубля может сильно меняться.
Политика
В Крыму задержали пытавшихся пересечь границу украинцев
Крымское погрануправление ФСБ РФ сообщило о задержании двух граждан Украины.
Хоккей
Турнирные расклады для молодёжной сборной России, какими будут пары четвертьфиналов МЧМ
Календарь МЧМ-2020 Групповой этап молодёжного чемпионата мира — 2020 подходит к концу, осталось сыграть всего четыре матча, и четвертьфинальные расклады уже обретают чёткие контуры.
Культура
Иосиф Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал недавнее заявление журналиста Сергея Соседова, который назвал певицу Аллу Пугачевой «немощной».
Энергетика
«Нафтогаз» сообщил детали контракта о транзите российского газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что подписал контракт о транзите российского газа днем 30 декабря.
Армия и оружие
В Госдепе прокомментировали морские учения России, Китая и Ирана
Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и завершаются 30 декабря.
Политика
Forbes: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»
Издание Forbes опубликовало материал, в котором выражается мнение, что санкции США против "Северного потока-2" запоздали как минимум на год.
Общество
В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Общество
Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать
Производимые в России гражданские авиалайнеры могут переименовать для создания линейки самолетов с одним названием.
Единоборства
Отец Нурмагомедова: Хотелось бы увидеть реванш Хабиба и Конора
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, в интервью газете "Спорт-Экспресс" допустил возможность, что его сын вновь сразится с ирландцем Конором Макгрегором.
Общество
Китайского ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов
Происшествия
В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления
Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Авто
Hyundai и Kia отзывают более 600 тысяч автомобилей
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признался в неуставных отношениях
Адвокат обвиняемого в расстреле сослуживцев в Забайкалье срочника Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев заявил, что следствие по делу о неуставных отношениях, по которому молодой человек проходит как потерпевший, закончено и передано в суд.
Происшествия
Хирург случайно поджег пациентку во время операции
Румынская пенсионерка скончалась от полученных на операционном столе ожогов. Погибла 66-летняя пациентка одной из клиник в Бухаресте.
Армия и оружие
В Британии раскрыли требования генералов к танку «Армата»
Британский таблоид The Mirror утверждает, что уборная в танке Т-14 «Армата» появилась по требованию генералов.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Общество
Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России
Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.
Футбол
«Челси» не может договориться с Абрахамом по новому контракту
«Челси» хочет договориться с нападающим Тэмми Абрахамом по новому контракту, однако переговоры зашли в тупик.
Хоккей
Финны уничтожили Казахстан в матче МЧМ-2020
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов.
Общество
На дачу Медведева завезли тонны снега
Космос
Что 2020 нам готовит?
В 1978 году Артур Кларк составил подробную хронологию прорывных достижений человека.
Игры
Инсайдер назвал возможную дату выхода GTA 6
Известный инсайдер PSErebus сообщил в своем Twitter о примерных сроках релиза GTA 6. По его данным, разработчики из Rockstar Games запланировали выход игры на осень 2021 года.