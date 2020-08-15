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РИА Новости
РИА Новости

Путин и Лукашенко обсудили возвращение задержанных под Минском россиян

Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко позитивно оценили возвращение на родину 32 задержанных под Минском россиян, сообщили в Кремле. Телефонный разговор состоялся сегодня.В источнике
С чего всё началось
"Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении на сайте
 Кремля.
Газета.Ru07:41
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РБК

Путин и Лукашенко выразили уверенность в разрешении проблем Белоруссии

РБК08:38
РИА Новости

Путин и Лукашенко обсудили возвращение задержанных под Минском россиян

РИА Новости08:18
Газета.Ru

Путин и Лукашенко уверены, что возникшие в Белоруссии проблемы скоро разрешатся

Газета.Ru07:41
Коммерсантъ

Путин и Лукашенко уверены в скором решении проблем Белоруссии

Коммерсантъ07:37
ТАСС

Путин и Лукашенко отметили работу профильных ведомств по вопросу возвращения 32 россиян

ТАСС07:42
Комсомольская правда

Александр Лукашенко пожаловался Владимиру Путину на протестующих

Комсомольская правда07:53
Эхо Москвы

Лукашенко поговорил по телефону с Путиным и обсудил с ним ситуацию внутри и вокруг Белоруссии

Эхо Москвы09:34

Штаб Тихановской объявил о создании совета для передачи власти

Штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской объявил о начале формирования координационного совета, задача которого будет заключаться в том, чтобы выработать механизмы передачи власти, сообщает пресс-служба штаба.
Ведомости08:53
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Лукашенко прокомментировал забастовки на предприятиях в Белоруссии

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.
РИА Новости05:06
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