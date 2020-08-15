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РИА Новости
РИА Новости

Путин и Лукашенко обсудили возвращение задержанных под Минском россиян

Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко позитивно оценили возвращение на родину 32 задержанных под Минском россиян, сообщили в Кремле. Телефонный разговор состоялся сегодня.В источнике
С чего всё началось
"Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении на сайте
 Кремля.
Газета.Ru07:41
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РБК

Путин и Лукашенко выразили уверенность в разрешении проблем Белоруссии

РБК08:38
Lenta.ru

Кремль раскрыл детали второго за месяц телефонного разговора Путина и Лукашенко

Lenta.ru07:32
Коммерсантъ

Путин и Лукашенко уверены в скором решении проблем Белоруссии

Коммерсантъ07:37
RT на русском

В Кремле сообщили детали разговора Путина и Лукашенко

RT на русском07:41
РИА Новости

Путин и Лукашенко обсудили возвращение задержанных под Минском россиян

РИА Новости08:18
Комсомольская правда

Александр Лукашенко пожаловался Владимиру Путину на протестующих

Комсомольская правда07:53
ТАСС

Путин и Лукашенко отметили работу профильных ведомств по вопросу возвращения 32 россиян

ТАСС07:42

Россия объявила в розыск Цепкало

Бывшего кандидата на пост президента Белоруссии, экс-главу администрации Парка высоких технологий Валерия Цепкало объявили в межгосударственный розыск, следует из базы данных МВД РФ.
Газета.Ru12:44
147

Лукашенко отказался от помощи других стран для урегулирования ситуации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу, 15 августа, заявил, что в республике есть созданное по конституции «нормальное правительство», а потому зарубежные посредники в урегулировании ситуации стране не нужны.
Известия10:11
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ЕС предложит Минску помощь в налаживании диалога с оппозицией

«Евросоюз представит белорусским властям предложение поддержки в налаживании и облегчении диалога между политическими властями, оппозицией и обществом в целом с целью разрешения текущего кризиса», — говорится в заявлении.
RT на русскомвчера в 16:57
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Лукашенко прокомментировал забастовки на предприятиях в Белоруссии

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.
РИА Новости05:06
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У здания государственной телекомпании в Минске началась акция протеста

Акция протеста проходит в Минске у здания государственной Белтелерадиокомпании, куда в субботу для общения с коллективом приехали пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт и спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости11:20
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Посыпется в октябре: Катасонов предрёк обвал банковской системы

По словам эксперта в интервью YouTube-каналу «Переправа-ТВ», они будут заключаться не в сползании страны в рецессию или даже в депрессию, а главным признаком наступившего кризиса станет грядущий обвал банковской системы России.
Deita.ruвчера в 19:23
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