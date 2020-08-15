Путин и Лукашенко обсудили возвращение задержанных под Минском россиян
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Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко позитивно оценили возвращение на родину 32 задержанных под Минском россиян, сообщили в Кремле. Телефонный разговор состоялся сегодня.В источнике
С чего всё началось
"Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении на сайте
Кремля.
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