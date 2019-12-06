17 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет подписывать ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если он будет противоречить конституции, передавало «БелТА». По его словам, среди главных принципов — суверенитет государства.

Путин и Лукашенко обсудят в Сочи интеграцию России и Белоруссии

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