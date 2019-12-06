Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceПутин и Лукашенко обсудят в Сочи интеграцию России и Белоруссии

17 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет подписывать ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если он будет противоречить конституции, передавало «БелТА». По его словам, среди главных принципов — суверенитет государства.
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В Сочи началась встреча Путина и Лукашенко

РБК07:35

Владимир Путин проведет переговоры с Александром Лукашенко в Сочи

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Лукашенко оценил темпы интеграции России и Белоруссии

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Лукашенко прилетел в Сочи на встречу с Путиным

Московский Комсомолец04:32

Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Путиным

ТАСС01:12
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 08:52, Ашберн

7 декабря Лукашенко и Путин встретятся в Сочи, чтобы обсудить углубление интеграции в Союзном государстве

КП - Беларусь01:56
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 08:52, Ашберн
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Общество

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Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
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В своем блоге на сайте "Украинской правды" экс-глава страны дал несколько советов действующему украинскому главе Владимиру Зеленскому, который должен встретиться в Париже с российским лидером Владимиром Путиным.
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