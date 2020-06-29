Политика
Российская газетаПутин и Лукашенко откроют Ржевский мемориал Советскому солдату
30 июня президенты России и Беларуси примут участие в церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Инициаторами возведения монумента были ветераны.
Читать в источнике
Оценить123
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 12:14, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 12:14, Ашберн
ЖКХ
В Волгограде вернули холодную воду потребителям в двух районах
ИА Городские вести. Волгоград 10:21
Общество
Мишустин заявил о 30-кратном росте числа работающих удаленно россиян
Число россиян, работающих удаленно, выросло с 1 апреля в 30 раз.
BFM.ru 09:51
Футбол
«Челси» победил «Лестер» и вышел в полуфинал Кубка Англии
В первом тайме обе команды могли огорчить друг друга, но и коллективу Фрэнка Лэмпарда, и команде Брендана Роджерса не хватало точности в завершающих ударах.
ODDS.ru вчера в 12:51
Политика
Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС России, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ.
RT на русском 08:33
Общество
Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты
Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам.
РБК вчера в 06:04
Общество
Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах
Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55
Происшествия
Епархия изучит данные о насилии над детьми в монастыре на Урале
Московский Комсомолец 11:37
Общество
В ВОЗ заявили об ускорении распространения коронавируса
Распространение пандемии COVID-19 в мире ускоряется, несмотря улучшение ситуации в некоторых государствах, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 11:58
Музыка
Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube
Сеул, 29 июня 2020, 13:23 — REGNUM Рекорд видеосервиса YouTube по количеству просмотров и скорости набора просмотров установил клип на трек «How you like that» южнокорейской группы Blackpink.
REGNUM 06:23
Культура
Асмус снова снимется в откровенной сцене в новом фильме
Актриса Кристина Асмус снова снимется в откровенной сцене в фильме "Китобой", рассказал о фильме своего ученика Филиппа Юрьева режиссер Алексей Учитель, пишет сайт kp.ru.
Газета.Ru 07:41
Армия и оружие
Подлодки «Казань» и «Князь Олег» войдут в состав ВМФ РФ в 2020 году
3 марта министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Объединенная судостроительная корпорация передаст ВМФ России в 2020 году головные атомные подводные лодки «Казань» и «Князь Владимир», первые серийные атомные подлодки «Князь Олег» и «Новосибирск», а также дизельную субмарину «Волхов».
Известия 05:55
Здоровье
В одном регионе Украины заняты более 70% «коронавирусных» мест в больницах
Киев, 29 июня 2020, 12:33 — REGNUM В Закарпатской области Украины в настоящий момент уже заняты свыше 70% мест в больницах, подготовленных для больных с коронавирусом, сообщил 29 июня украинский минздрав.
REGNUM 05:33
Общество
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
Жилищно-коммунальные услуги подорожают с 1 июля. Повышение платы может составить от 2,4 процента до 6,5 процента в зависимости от региона.
Российская газета 09:23
Игры
Студия 11 bit собирается потратить миллионы долларов на игры
По состоянию на конец марта совокупная стоимость активов 11 bit превысила 25 миллионов долларов.
Игромания.ру 09:31
Происшествия
При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали семь человек
На северо-востоке Москвы на улице Проходчиков в жилом доме прогремел взрыв, после которого разгорелся сильный пожар.
Газета.Ru 09:40
Политика
ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января
Совет Евросоюза продлил на полгода, до 31 января 2021 года, секторальные экономические санкции против России, введенные в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, из-за невыполнения минских соглашений по Донбассу.
Коммерсантъ 11:00
Общество
В Белоруссии оценили возможные сроки открытия границы с Россией
Граница между Белоруссией и Россией, закрытая в марте из-за коронавируса, может быть открыта в конце июля — начале августа.
RT на русском 11:05
Здоровье
После пандемии коронавируса станет больше больных диабетом
Как было сообщено завкафедрой эндокринологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Минздрава России Татьяной Демидовой, есть риск, что после пандемии увеличится количество больных сахарным диабетом.
U74.Ru 07:29
Игры
Кодзима работает над Death Stranding 2?
Городской портал Новый Нижний вчера в 11:00
Политика
США призвали ЕС избавиться от оборудования КНР для досмотра пассажиров
Сообщается, что США аргументируют свой призыв якобы имеющейся угрозой бизнесу и безопасности, которую несет для стран Евросоюза оборудование китайской компании-производителя Nuctech Co. Компания производит скрининговые системы досмотра грузов и багажа пассажиров, путешествующих по странам Европы.
ИА Красная Весна вчера в 12:46
Общество
Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля
В российских сетях кинотеатров заявили, что для подготовки к открытию потребуется около месяца и начать работу 15 июля они, скорее всего, не смогут.
BFM.ru 08:50
Общество
Токаев поручил ужесточить карантин в Казахстане
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе видеоконференции по ситуации с коронавирусом поручил за два дня внести предложения по ужесточенному карантину, сообщается 29 июня на официальном сайте президента.
Общественная служба новостей 10:36
Наука
Разрушение экосистем приведет к новым, более серьезным пандемиям
Новые исследования показывают, что разрушение окружающей среды может сделать пандемии более вероятными и менее управляемыми.
MedikForum.ru 00:28
Энергетика
Оптовая цена бензина Аи-95 обновила рекорд на бирже
Оптовая цена бензина марки «Премиум-95» в ходе торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в понедельник, 29 июня, вновь обновила рекорд и достигла 57,7 тыс. рублей за одну тонну.
Известия 08:02
Биатлон
Мужская сборная России по биатлону проведет сбор в Рыбинске
Основной и резервный составы мужской сборной России по биатлону проведут первый предсезонный сбор в Рыбинске Ярославской области.
ТАСС Спорт 10:48
Происшествия
Экс-помощника главы Россельхознадзора отправили под домашний арест
Экс-помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров, подозреваемый во взяточничестве и развращении малолетней, отправлен под домашний арест на два месяца, до 29 августа.
Известия 09:53