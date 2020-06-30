Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы. При встрече главы государств обнялись, пожали руки присутствовавшим ветеранам и пообщались с ними.

Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом

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