Политика
Газета.RuПутин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы. При встрече главы государств обнялись, пожали руки присутствовавшим ветеранам и пообщались с ними.
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с чего всё началось
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 30 июня примут участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области, сообщается на сайте Кремля.РБКвчера в 09:33
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