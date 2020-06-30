Регулярно звучавшие со стороны белорусского президента обвинения в адрес России явно создали не самый благоприятный для беседы фон. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.

Шоу-бизнес Внешность подросшего сына Стоцкой потрясла фанатов С малых лет сын Киркорова рос копией старшего ребёнка Стоцкой. Это порождало волну слухов о том, что обоих мальчиков родила Анастасия. 2

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Общество Особое мнение: Аркадий Дубнов Как энное количество лет назад, наверное, лет 10 Аркадия Дубнова к себе приглашал на чай Владимир Чуров.

Происшествия В Гусь-Хрустальном загорелось здание дома культуры По данным экстренной службы, пожар начался в 21:16. Загорелась кровля дома культуры. Из-за чего именно это произошло, пока не известно. 5

Политика Путин передал записку ветерану на открытии мемориала во Ржеве Ветеран Великой Отечественной войны Николай Черных после участия в церемонии открытия мемориала во Ржеве получил записку из рук президента страны Владимира Путина. 1

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Политика Путин призвал жителей России проголосовать по поправкам к Конституции Во вторник, 30 июня, президент России Владимир Путин призвал жителей России принять участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию. 44

Здоровье Врачи назвали главные недостатки системы ОМС Забюрократизированность всей системы оказания медуслуг и непомерная проверочная нагрузка на врачей — наиболее негативные стороны системы обязательного медицинского страхования, считают 82% врачей-специалистов, согласно проведенному в приложении «Справочник врача» опросу (есть у РБК). 28

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Общество Сын главы Crocus Group продал автомобили из-за кризиса Красногорск, 30 июня 2020, 17:25 — REGNUM Первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов продал три автомобиля из-за сложной финансовой ситуации, сообщает 30 июня РБК. 10

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Происшествия Врачи сообщили о гибели 13 человек в результате взрыва в Тегеране Тринадцать человек погибли в результате пожара и взрыва в одном из медицинских центров в Тегеране, сообщил агентству Fars руководитель столичной скорой помощи Пейман Сабериан.