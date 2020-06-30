Политика

Газета.RuГазета.RuПутин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Регулярно звучавшие со стороны белорусского президента обвинения в адрес России явно создали не самый благоприятный для беседы фон. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
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Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату подо Ржевом

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