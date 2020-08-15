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Дни24
Дни24

Путин и Лукашенко обсудили возвращение задержанных в Беларуси россиян

Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили тему возвращения задержанных на территории Беларуси россиян. Об этом стало известно от пресс-службы Кремля.В источнике
С чего всё началось
"Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении на сайте
 Кремля.
Газета.Ruвчера в 07:41
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РБК

Путин и Лукашенко выразили уверенность в разрешении проблем Белоруссии

РБКвчера в 08:38
Коммерсантъ

Путин и Лукашенко уверены в скором решении проблем Белоруссии

Коммерсантъвчера в 07:37
RT на русском

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Белоруссии

RT на русскомвчера в 07:53
Lenta.ru

Кремль раскрыл детали второго за месяц телефонного разговора Путина и Лукашенко

Lenta.ruвчера в 07:32
РИА Новости

Путин и Лукашенко обсудили возвращение задержанных под Минском россиян

РИА Новостивчера в 08:18
Эхо Москвы

Лукашенко поговорил по телефону с Путиным и обсудил с ним ситуацию внутри и вокруг Белоруссии

Эхо Москвывчера в 09:34
ТАСС

Путин и Лукашенко отметили работу профильных ведомств по вопросу возвращения 32 россиян

ТАССвчера в 07:42

МВД пригрозило водителям уголовной ответственностью за нелегальный техосмотр

Российских водителей будут привлекать к уголовной ответственности за сознательное обращение к организациям, которые проводят техосмотр автомобилей без необходимой аккредитации, сообщает пресс-служба МВД РФ.
Коммерсантъ19:51
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Врач прокомментировал быструю выписку Ефремова

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал быструю выписку актера Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт.
РИА Новостивчера в 09:13
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В Сочи полиция нашла размахивавших младенцем на видео родителей

Ранее в Instagram жителя Сочи появилось видео, на котором мужчина в лесу держит за ногу младенца и размахивает им. РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что сотрудники полиции установили личности родителей, ими оказались 35-летний уроженец Москвы и 27-летняя уроженка Белгорода.
РБКвчера в 15:21
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Были протестированы возможности космической связи Starlink

Тесты на скорость закачки показали результаты от 5 Мбит до 18МБит / с. Те же тесты, проведенные за минувшие 2недели, показали задержки или частоту от 31 м / с до 94 м / с. Отмечается, что это не всестороннее исследование скорости и задержки Starlink, поэтому пока неизвестно, чего ожидать пользователям после полного развертывание спутников и коммерциализации услуги.
Evo-rus.comвчера в 15:23
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