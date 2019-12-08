Политика
RuNews24.ruПутин и Лукашенко поздравили друг друга с юбилеем Союзного государства
Лидеры стран поздравили друг друга с этим событием. На сайте Кремля опубликована телеграмма, адресованная президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
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с чего всё началось
В поздравлении российский лидер отметил, что историческое решение заключить соглашение отражало обоюдное стремление укрепить отношения России и Белоруссии, которые основываются на культурной и духовной близости, многовековых традициях братской дружбы.ТАСС01:09
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