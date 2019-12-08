с чего всё началось

Лидеры стран поздравили друг друга с этим событием. На сайте Кремля опубликована телеграмма, адресованная президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

Путин и Лукашенко поздравили друг друга с юбилеем Союзного государства

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