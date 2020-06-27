с чего всё началось

В предыдущий раз Путин выезжал в Крым 18-19 марта. Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры двух стран примут участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области.

Путин и Лукашенко приедут на открытие Ржевского мемориала

Транспорт Участок улицы Ленина закрыли на неделю в Южно-Сахалинске С сегодняшнего дня, 30 июня, ограничено движение транспорта по ул. Ленина, в районе автомобильного моста и ул. Гаражной в Южно-Сахалинске.

Происшествия Суд продлил арест обвиняемому по делу о двойном убийстве Быкову Железнодорожный районный суд продлил арест красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, которого обвиняют в организации убийств двух человек в 1994 году, до 3 октября. 22

Политика Санкции США против «Северного потока-2» назвали бессмысленными Санкционное давление со стороны США не сможет остановить строительство газопровода «Северный поток-2», заявил на страницах журнала Forbes колумнист Кеннет Рапоза. 209

Общество Российские туроператоры отменяют зарубежные туры в июле Крупные отечественные туроператоры объявили об отмене зарубежных туров в июле, соответствующую информацию компании размещают на своих сайтах, сообщает "Вестник Ассоциации туроператоров России". 1,3K

Общество Бюллетени на одном из участков в Москве признают недействительными Позже штаб направил в городской избирком письмо с рекомендацией признать бюллетени из сейф-пакета, где находился бюллетень избирателя, недействительными, а также рассмотреть вопрос об ответственности председателя и секретаря комиссии 1403.

Общество МАГАТЭ оценило опасность повышения радиации в Северной Европе Небольшое повышение концентраций радиоактивных изотопов в атмосфере над территорией Северной Европы не представляет опасности для здоровья человека и окружающей среды, говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). 1

Общество Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин. 398

Общество Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, говорится в отчете аналитического центра НАФИ (есть у РБК) по итогам опроса в июне.

Кино Райан Рейнольдс испортил встречу героев фильмов «Люди Икс» Исполнитель роли Дэдпула Райан Рейнольдс испортил встречу участников фильмов о Людях Икс, в которой принимали участие Патрик Стюарт, Хью Джекман, Холли Берри, Фамке Янссен. 8

Шоу-бизнес Худрук МХАТа призвал «поставить на место» Ефремова Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков призвал «поставить на место» актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы. 2

Спорт Карпов высказался о ситуации с расизмом в шахматах 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов высказал мнение о высказываниях Австралийской радиовещательной компании (ABC), посчитавшей шахматы расистским видом спорта.

Финансы В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%. 48

Общество В Челябинской области разрешили работать фитнес-центрам и летним кафе В Челябинской области с 29 июня разрешили работать фитнес-центрам, летним кафе и открытым верандам ресторанов, зоопаркам можно пускать посетителей для осмотра уличных вольеров. 28

Происшествия Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии приблизилось к 3000 Улан-Удэ, 30 июня 2020, 05:41 — REGNUM В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 2957, из которых более половины зарегистрированы в столице Улан-Удэ. 187