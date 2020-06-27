Политика
ТАССПутин и Лукашенко приедут на открытие Ржевского мемориала
В предыдущий раз Путин выезжал в Крым 18-19 марта. Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры двух стран примут участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области.
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с чего всё началось
Во вторник президент России Владимир Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко примут участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату.BFM.ru22:05
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