Политика

ТАССТАССПутин и Лукашенко приедут на открытие Ржевского мемориала

В предыдущий раз Путин выезжал в Крым 18-19 марта. Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры двух стран примут участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области.
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с чего всё началось
Во вторник президент России Владимир Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко примут
 участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату.
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Владимир Путин откроет Ржевский мемориал Советскому солдату

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