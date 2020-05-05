Политика
РИА НовостиПутин и Лукашенко провели телефонный разговор
Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. В ходе беседы лидеры государств обсудили двусторонние отношения, а также сотрудничество в рамках интеграционных структур.
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Гаджеты
Apple выпустила 13-дюймовый MacBook Pro с новой клавиатурой
Apple анонсировала обновленную линейку 13-дюймовых MacBook Pro.
The GEEK вчера в 11:04
Общество
В Петербурге демонтируют «символ самоизоляции» в Пискаревском парке
Металлическую конструкцию в Пискаревском парке Санкт-Петербурга, которую жители назвали символом самоизоляции, демонтируют в ближайшее время, так как его установка была сделана незаконно, сообщили в комитете по благоустройству Петербурга.
РИА Новости 16:26
Происшествия
В Петербурге мальчик набросился с ножом на отца, защищая мать
В Петербурге полицейские выясняют обстоятельства семейной драмы: восьмилетний мальчик набросился с ножом на отца и нанес ему несколько ударов.
Российская газета 08:45
Экономика
«Уралкалий» раскритиковал условия поставки калия из Белоруссии в Китай
По мнению «Уралкалия», заключение контрактов по ценам, аналогичным согласованной БКК, в долгосрочной перспективе приведет к сокращению инвестиционных расходов компаний, а в конечном итоге — к нехватке хлористого калия на рынке.
РБК 14:15
Общество
Кино о космосе планируют снять Илон Маск и Том Круз
Сообщается, что помощь в организации съемок кинофильма окажет Илон Маск, который имеет уже достаточный опыт в создании документальных проектов, отснятых за пределами Земли.
ИнфоСМИ 05:50
Происшествия
В Дагестане от пневмонии умер еще один сотрудник полиции
Сотрудник полиции умер от двусторонней пневмонии в Дагестане, сообщает ГУ МВД по региону на своей странице в Instagram.
ТАСС 14:14
Игры
Microsoft покажет свои игры для Xbox Series X в июле
Игромания.ру 09:16
Общество
Шеф-повар Кремля рассказал о меню на приемах ко Дню Победы
РИА Новости 02:43
Армия и оружие
Генерал Есин объяснил попытки США запретить испытания ракеты «Нудоль»
Перспективный российский гиперзвуковой противоракетный комплекс Нудоль предназначен для перехвата баллистических ракет, а не спутников, заявил экс-начальник Главного штаба РВСН генерал-полковник Виктор Есин.
iReactor 04:30
Единоборства
Глава UFC рассказал о невероятном богатстве Хабиба Нурмагомедова
Глава UFC Дана Уайт сообщил, что чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обладает "нереальным богатством".
Discover24 07:05
Футбол
Давид Янчик: «Все думают, что я пью, но я не пил уже год!»
Бывший нападающий ЦСКА Давид Янчик рассказал, чем занимается в данный момент.
Sports.ru 17:14
Политика
NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи-«расследования» о России
На сайте Пулитцеровской премии говорится, что коллектив New York Times награжден в категории "Международная журналистика" – за "написанную с большим риском серию захватывающих историй, раскрывающих хищнические действия режима Владимира Путина".
РИА Новости вчера в 18:02
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Космос
Ученые выдвинули новую версию падения Тунгусского метеорита
Российские ученые выдвинули новую версию падения Тунгусского метеорита, сообщается в издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Аргументы и Факты 14:02
Общество
Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса
Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
Наука
Хищники помогли жертвам адаптироваться к неопределенности будущего
В качестве модельных видов использовались мушки и их естественные хищники.
Naked Science 06:50
Политика
МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения
Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости 13:16
Культура
Дэниел Рэдклифф, Эдди Редмэйн и другие прочтут «Гарри Поттера» для людей в изоляции
Сайт Wizarding World, посвященный вселенной «Гарри Поттера», запустил новый проект для поддержки людей во время изоляции.
КиноПоиск 17:10
Политика
Британский МИД рассказал о диалоге с Россией по коронавирусу
Великобритания и Россия поддерживают диалог по вопросам, связанным с коронавирусом, заявил РИА Новости во вторник официальный представитель МИД Великобритании.
РИА Новости 14:57
Происшествия
В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе
В Объединённых Арабских Эмиратах в Шардже в районе ан-Нахда произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском 17:10
Происшествия
Жаривших шашлыки в центре Петербурга блогеров задержали
Двое блогеров, жаривших шашлыки в центре Санкт-Петербурга, были доставлены в отдел полиции сотрудниками правоохранительных органов.
Lenta.ru 14:43
Здоровье
В Минздраве оценили защищенность курильщиков от коронавируса
Специалист предупредил, что в ситуации пандемии коронавируса курение несет высокие риски и может оказаться смертельным.
BFM.ru 05:33
Политика
В Пентагоне заявили, что не знают место появления коронавируса
Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в ходе брифинга в Пентагоне заявил, что американские власти не знают, где именно появился коронавирус.
RT на русском 15:32
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина дала первое интервью после выздоровления
Народная артистка России Надежда Бабкина, которую в апреле госпитализировали с пневмонией, дала первое интервью после выздоровления.
Lenta.ru 10:06
Здоровье
Ростовская область выйдет из самоизоляции с сохранением масочного режима
Регион пока не достиг плато по коронавирусу.
REGNUM 10:07
Политика
Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru 05:43
Общество
ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён
Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
Общество
В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве умерли 50 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе города.
Коммерсантъ 15:55
Происшествия
Из госпиталя в Подмосковье сбежал пациент с коронавирусом
Мужчина с подтвержденным коронавирусом сбежал из Московского областного госпиталя для ветеранов войн в Солнечногорске, ведутся его поиски.
ТАСС 14:38