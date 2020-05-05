Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин и Лукашенко провели телефонный разговор

Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. В ходе беседы лидеры государств обсудили двусторонние отношения, а также сотрудничество в рамках интеграционных структур.
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Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Известия16:55

Путин и Лукашенко обсудили в телефонном разговоре вопросы борьбы с пандемией

ТАСС11:47

Путин и Лукашенко обсудили парад Победы и ситуацию с коронавирусом

РБК11:57

Путин и Лукашенко поговорили по телефону

Коммерсантъ11:56

Лукашенко и Путин обсудили подготовку к празднованию 75-летия Победы

Московский Комсомолец11:23

Путин и Лукашенко по телефону обсудили борьбу с коронавирусом

Газета.Ru13:15

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

РИА Новости11:14
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 20:29, Ашберн

Парад, коронавирус и кадры Союзного государства: Лукашенко и Путин поговорили по телефону

КП - Беларусь13:13
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Общество

Вирусолог заявил о риске заразиться коронавирусом дома

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн не исключает, что коронавирусом можно заразиться дома.
РИА Новости 19:11
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Политика

Трамп подтвердил прекращение работы группы по борьбе с коронавирусом

Межведомственная рабочая группа, которая ранее была создана Белым домом для борьбы с новым коронавирусом в США, прекратит свою работу, но на ее место придет другая группа, которая займется восстановлением экономики страны.
Известия 19:16
Здоровье

Мэр Нью-Йорка рассказал об опасном воздействии коронавируса на детей

Власти Нью-Йорка сильно обеспокоены вновь выявленным воздействием коронавируса на детский организм – в городе зафиксированы 15 случаев, когда болезнь вызывала синдром системного воспалительного ответа у детей, сообщил мэр города Билл де Блазио.
РИА Новости 18:20
Политика

МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения

Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости 13:16
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Общество

Псковские власти решили ввести «перчаточный режим»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил обязать местных жителей носить в общественных местах не только маски, но и перчатки.
РИА Новости 14:43
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Космос

Российские ученые опровергли падение Тунгусского метеорита

Российские астрономы заявили, что падения Тунгусского метеорита в Сибири в 1908 году не было.
Профиль 17:21
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Общество

Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса

Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса.
REGNUM 07:20
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Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше 31 доллара за баррель

Рост стоимости нефти ускорился во вторник вечером, цена марки Brent впервые с 14 апреля превысила 31 доллар за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 14:46
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Музыка

Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров

Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 05:47
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Авто

В Германии продают Lada Niva за 2,4 млн рублей, которой нет в России

Самая дорогая версия создана на базе Lada Niva Bronto.
Российская газета 05:31
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Финансы

Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги

Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru 18:45
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Общество

В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса

Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот".
РИА Новости вчера в 18:26
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Происшествия

В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе

В Объединённых Арабских Эмиратах в Шардже в районе ан-Нахда произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском 17:10
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Космос

Кировчане смогут весь май наблюдать в небе МКС

Свойкировский.рф вчера в 03:47
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Происшествия

Во Владивостоке студентка из КНР погибла, выпав из окна общежития ДВФУ

Следователи проводят проверку по факту гибели студентки из КНР, выпавшей из окна общежития в кампусе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
РИА Новости 20:17
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Космос

На Солнце обнаружен гигантский протуберанец

Актуальные Новости 12:57
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Здоровье

В Омске уволился главврач больницы, где ввели карантин

В Омске уволился Георгий Соболев - главврач городской больницы №1, где было выявлено 16 случаев коронавируса COVID-19 и введен карантин.
Газета.Ru 15:29
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Происшествия

В Кузбассе умер четвертый пациент с коронавирусом

РИА Новости 00:50
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Общество

В Минздраве заявили об отсутствии выхода на плато по коронавирусу

Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, до этого еще далеко, заявил главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 09:46
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Авто

Покупка автомобилей после отмены самоизоляции станет невыгодной

Эксперты советуют отложить покупку машины на конец года, когда начинают действовать выгодные предложения на фоне необходимости выполнения планов по продажам.
Tvoe-avto.com вчера в 03:59
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Шоу-бизнес

Основатель SpaceX Илон Маск стал отцом в шестой раз

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск снова стал отцом. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.
Мойка78 03:27
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Общество

Число случаев коронавируса в мире превысило 3,5 миллиона

Количество выявленных случаев коронавирусной инфекции в мире превысило 3,5 миллиона, более 243 тысяч человек скончались, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости 13:57
Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
3,2K
Кино

Сериал по мотивам истории ангарского маньяка выйдет осенью 2020 года

Сериал режиссёра Константина Богомолова «Хороший человек», снятый по мотивам истории ангарского маньяка Михаила Попкова, выйдет осенью 2020 года, сообщало 4 мая ТАСС со ссылкой на Богомолова.
ИрСити 20:00
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Общество

В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве умерли 50 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе города.
Коммерсантъ 15:55
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Общество

В Швеции назвали две главные меры по борьбе с вирусом

Напомним: в Швеции не стали вводить ограничения из-за коронавирусной инфекции.
МонаВиста 10:12
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Здоровье

49 новых: количество больных коронавирусом в Приморье увеличилось

Специалисты отмечают, что количество пациентов, которые находятся в госпиталях в тяжёлом состоянии, растёт.
Deita.ru 19:45
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Авто

Седан Toyota Corolla Altis GR Sport: не только декор

Тайваньская модель Corolla, которая имеет приставку GR Sport отличается от тайской даже по внешним данным: у нее вместо накладок полностью измененный передний бампер с широким воздухозаборником.
32CARS.ru 14:29
Происшествия

Спасатели поймали змею в квартире на юго-западе Москвы

RT на русском 16:04
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Политика

США собрались добывать ресурсы на Луне

В течение нескольких недель США начнут официальные переговоры со странами-партнерами в космической сфере, такими как Канада, Япония, европейские страны и ОАЭ, которые, по мнению Америки, придерживаются той же позиции в вопросе добычи ресурсов на Луне.
Lenta.ru 18:47
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