Политика
РИА НовостиПутин и Лукашенко провели телефонный разговор
Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. В ходе беседы лидеры государств обсудили двусторонние отношения, а также сотрудничество в рамках интеграционных структур.
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Общество
Вирусолог заявил о риске заразиться коронавирусом дома
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн не исключает, что коронавирусом можно заразиться дома.
РИА Новости 19:11
Политика
Трамп подтвердил прекращение работы группы по борьбе с коронавирусом
Межведомственная рабочая группа, которая ранее была создана Белым домом для борьбы с новым коронавирусом в США, прекратит свою работу, но на ее место придет другая группа, которая займется восстановлением экономики страны.
Известия 19:16
Здоровье
Мэр Нью-Йорка рассказал об опасном воздействии коронавируса на детей
Власти Нью-Йорка сильно обеспокоены вновь выявленным воздействием коронавируса на детский организм – в городе зафиксированы 15 случаев, когда болезнь вызывала синдром системного воспалительного ответа у детей, сообщил мэр города Билл де Блазио.
РИА Новости 18:20
Политика
МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения
Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости 13:16
Общество
Псковские власти решили ввести «перчаточный режим»
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил обязать местных жителей носить в общественных местах не только маски, но и перчатки.
РИА Новости 14:43
Космос
Российские ученые опровергли падение Тунгусского метеорита
Российские астрономы заявили, что падения Тунгусского метеорита в Сибири в 1908 году не было.
Профиль 17:21
Общество
Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса
Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса.
REGNUM 07:20
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше 31 доллара за баррель
Рост стоимости нефти ускорился во вторник вечером, цена марки Brent впервые с 14 апреля превысила 31 доллар за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 14:46
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 05:47
Авто
В Германии продают Lada Niva за 2,4 млн рублей, которой нет в России
Самая дорогая версия создана на базе Lada Niva Bronto.
Российская газета 05:31
Финансы
Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru 18:45
Общество
В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса
Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот".
РИА Новости вчера в 18:26
Происшествия
В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе
В Объединённых Арабских Эмиратах в Шардже в районе ан-Нахда произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском 17:10
Космос
Кировчане смогут весь май наблюдать в небе МКС
Свойкировский.рф вчера в 03:47
Происшествия
Во Владивостоке студентка из КНР погибла, выпав из окна общежития ДВФУ
Следователи проводят проверку по факту гибели студентки из КНР, выпавшей из окна общежития в кампусе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
РИА Новости 20:17
Космос
На Солнце обнаружен гигантский протуберанец
Актуальные Новости 12:57
Здоровье
В Омске уволился главврач больницы, где ввели карантин
В Омске уволился Георгий Соболев - главврач городской больницы №1, где было выявлено 16 случаев коронавируса COVID-19 и введен карантин.
Газета.Ru 15:29
Происшествия
В Кузбассе умер четвертый пациент с коронавирусом
РИА Новости 00:50
Общество
В Минздраве заявили об отсутствии выхода на плато по коронавирусу
Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, до этого еще далеко, заявил главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 09:46
Авто
Покупка автомобилей после отмены самоизоляции станет невыгодной
Эксперты советуют отложить покупку машины на конец года, когда начинают действовать выгодные предложения на фоне необходимости выполнения планов по продажам.
Tvoe-avto.com вчера в 03:59
Шоу-бизнес
Основатель SpaceX Илон Маск стал отцом в шестой раз
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск снова стал отцом. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.
Мойка78 03:27
Общество
Число случаев коронавируса в мире превысило 3,5 миллиона
Количество выявленных случаев коронавирусной инфекции в мире превысило 3,5 миллиона, более 243 тысяч человек скончались, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости 13:57
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Кино
Сериал по мотивам истории ангарского маньяка выйдет осенью 2020 года
Сериал режиссёра Константина Богомолова «Хороший человек», снятый по мотивам истории ангарского маньяка Михаила Попкова, выйдет осенью 2020 года, сообщало 4 мая ТАСС со ссылкой на Богомолова.
ИрСити 20:00
Общество
В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве умерли 50 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе города.
Коммерсантъ 15:55
Общество
В Швеции назвали две главные меры по борьбе с вирусом
Напомним: в Швеции не стали вводить ограничения из-за коронавирусной инфекции.
МонаВиста 10:12
Здоровье
49 новых: количество больных коронавирусом в Приморье увеличилось
Специалисты отмечают, что количество пациентов, которые находятся в госпиталях в тяжёлом состоянии, растёт.
Deita.ru 19:45
Авто
Седан Toyota Corolla Altis GR Sport: не только декор
Тайваньская модель Corolla, которая имеет приставку GR Sport отличается от тайской даже по внешним данным: у нее вместо накладок полностью измененный передний бампер с широким воздухозаборником.
32CARS.ru 14:29
Происшествия
Спасатели поймали змею в квартире на юго-западе Москвы
RT на русском 16:04
Политика
США собрались добывать ресурсы на Луне
В течение нескольких недель США начнут официальные переговоры со странами-партнерами в космической сфере, такими как Канада, Япония, европейские страны и ОАЭ, которые, по мнению Америки, придерживаются той же позиции в вопросе добычи ресурсов на Луне.
Lenta.ru 18:47