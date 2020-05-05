Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин и Лукашенко провели телефонный разговор

Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. В ходе беседы лидеры государств обсудили двусторонние отношения, а также сотрудничество в рамках интеграционных структур.
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Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Известия16:55

Путин и Лукашенко по телефону обсудили борьбу с коронавирусом

Газета.Ru13:15

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

РИА Новости11:14

Путин и Лукашенко поговорили по телефону

Коммерсантъ11:56

Лукашенко и Путин обсудили подготовку к празднованию 75-летия Победы

Московский Комсомолец11:23

Путин и Лукашенко обсудили в телефонном разговоре вопросы борьбы с пандемией

ТАСС11:47

Путин и Лукашенко обсудили парад Победы и ситуацию с коронавирусом

РБК11:57
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Парад, коронавирус и кадры Союзного государства: Лукашенко и Путин поговорили по телефону

КП - Беларусь13:13
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 18:56, Ашберн
Общество

Москалькова призвала освободить от пропусков жертв домашнего насилия

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала освободить от пропусков жертв домашнего насилия и позволить им покидать жилье.
Neva.Today 01:58
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Здоровье

В ВОЗ думают, что первые случаи заражения коронавирусом были в декабре

Напоминаем, что в мире зарегистрировано более 3,4 миллионов случаев заражения коронавирусом.
Gazeta.SPb 13:55
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Политика

Разведсеть «Пять глаз»: COVID-19 не выведен в уханьских лабораториях

Доказательств, что коронавирус COVID-19 "сбежал" из лабораторий в китайском городе Ухань, нет, сообщает издание The Guardian со ссылкой на собственный источник в разведке.
Вести.Ru 03:29
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Экономика

Силуанов назвал цену нефти в $10 за баррель приемлемой для России

Цена нефти в $10 за баррель является приемлемой для России. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Известия 17:19
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Общество

В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве умерли 50 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе города.
Коммерсантъ 15:55
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Общество

Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян

Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК 12:04
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Армия и оружие

75 лет назад началось Пражское восстание

5 мая 1945 года в Праге началось народное восстание против немецкой оккупации.
Газета.Ru 06:25
Шоу-бизнес

Бывший коллега Меган Маркл назвал ее характер несносным

Оператор телесериала «Форс-мажоры», в котором снималась Меган Маркл до того, как стать супругой принца Гарри, в интервью изданию «The Daily Mail» рассказал о ее несносном характере.
Bimru.ru 09:06
Происшествия

Жаривших шашлыки в центре Петербурга блогеров задержали

Двое блогеров, жаривших шашлыки в центре Санкт-Петербурга, были доставлены в отдел полиции сотрудниками правоохранительных органов.
Lenta.ru 14:43
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Армия и оружие

Су-57 не оставит шансов американскому F-22

Аналитики издания упомянули, что Су-57 оснащен ракетой класс «воздух-воздух» большой дальности, что делает российский истребитель более универсальным также является преимуществом перед F-22.
Военное дело 03 мая в 07:23
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Общество

Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса

Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
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Экономика

Какой МРОТ брать для расчета пониженных взносов

Пониженный тариф страховых взносов применяется к выплатам, превышающим МРОТ.
Бухгалтерия.ру вчера в 04:41
Происшествия

На юге Казахстана затопило еще одно село

2 мая прорыв удалось ликвидировать. В результате затопило несколько населенных пунктов в Казахстане и Узбекистане.
REGNUM 03 мая в 03:10
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Здоровье

14 новых случаев коронавируса выявлено в Амурской области

5 мая в Амурской области выявлено 14 новых случаев коронавируса: шесть - в Тынде, один - в Шимановске, три - в Благовещенске, по одному - в Крещеновке Ивановского района и Тавричанке Серышевского района, два - в Белогорске.
Телепорт 03:22
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Экономика

Французские пивовары выльют 10 млн литров пива из-за падения спроса в условиях пандемии

Масштабные ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса, серьезно сказались на пивоварах во Франции, которые вынуждены утилизировать не менее 10 млн литров пенного напитка из-за резкого падения спроса.
ТАСС 17:11
Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
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Политика

NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи-«расследования» о России

На сайте Пулитцеровской премии говорится, что коллектив New York Times награжден в категории "Международная журналистика" – за "написанную с большим риском серию захватывающих историй, раскрывающих хищнические действия режима Владимира Путина".
РИА Новости вчера в 18:02
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Шоу-бизнес

Ксению Бородину уличили в покупке подделки люксовой сумки

Недавно Ксения продемонстрировала новую сумку Chanel — стоимость такой вещи в официальном магазине достигает 400 тысяч рублей.
StarHit.ru 14:11
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Происшествия

Спасатели поймали змею в квартире на юго-западе Москвы

RT на русском 16:04
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Общество

Вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах

С 5 мая в России вступил в силу запрет на розничную продажу алкогольной продукции в жилых домах.
Областная газета 01:36
1,9K
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
1,7K
Здоровье

Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
6,8K
Общество

Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса

Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса.
REGNUM 07:20
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Игры

Игра Call of Duty взломана через 4 дня после выхода

30 апреля на Blizzard.com появилась обновленная версия «Call of Duty: Modern Warfare 2». Однако, спустя всего 4 дня, хакер EXTERN взломал игру.
Srnsk 04:05
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Космос

В Солнечной системе нашли инопланетные объекты

По мнению ученых, новая популяция межзвездных астероидов даст возможность больше узнать о возникновении Солнца и о роли межзвездного вещества в формировании нынешнего химического состава Солнечной системы и ее эволюции.
TV BRICS 01:20
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Происшествия

В Арабских Эмиратах загорелся небоскреб

Сильный пожар произошел вечером 5 мая в одном из небоскребов в Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах.
Вести.Ru 15:49
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Общество

В Минздраве заявили, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу

Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на на главного пульмонолога министерства, член-корреспондента РАН Сергея Авдеева.
РИА Новости вчера в 10:42
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Футбол

Cанчес раскритиковал игру Бензема за «Реал»

Бывший нападающий Уго Санчес раскритиковал игру французского форварда Карима Бензема за мадридский "Реал".
Газета.Ru 18:51
Хоккей

Вратари НХЛ рассказали о феноменальном броске Овечкина

«Овечкин бросает с какой-то сумасшедшей траекторией, словно питчер бросает кручёный мяч со скоростью 160 км\ч. Сложно предугадать, в какой угол попадёт шайба» - сообщил голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби.
ГЛАС.RU вчера в 23:53
Шоу-бизнес

Самойлова извинилась перед Джиганом за решение о разводе

Бизнесвумен и модель Оксана Самойлова все-таки официально подала на развод с супругом, рэпером Денисом Вайнштейном-Устименко, более известным как Джиган.
NewInform 03:58
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