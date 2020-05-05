Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. В ходе беседы лидеры государств обсудили двусторонние отношения, а также сотрудничество в рамках интеграционных структур.

Политика Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года. 504

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Общество Великобритания стала второй в мире по числу умерших от коронавируса Ранее на втором месте была Италия. Там число погибших вследствие заражения коронавирусом за сутки выросло на 236 человек.

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Политика Ученым порекомендовали сменить пароли после хакерских атак «Всем работникам медорганизаций рекомендуется сменить пароли и установить двухфакторную систему аутентификации на рабочих компьютерах», - пишут «РИА Новости» со ссылкой на совместное заявление CISA и Национального центра по кибербезопасности Великобритании (NCSC). 216

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Общество Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса. 4,4K

Здоровье В Омске уволился главврач больницы, где массово заразились медики Министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова сообщила об увольнении по собственному желанию главврача горболинцы номер 1, которая была закрыта на карантин из-за массового заражения едперсонала коронавирусом COVID-19. 24

Экономика «Алроса» приостановит добычу алмазов на двух месторождениях «Алроса» с 15 мая приостановит горные работы на двух объектах Айхальского горно-обогатительного комбината – руднике «Айхал» и карьере «Заря», сообщает компания.

Армия и оружие Российский бронеавтомобиль «Тайфун-К» помог турецкому Kirpi в Сирии Российские военные помогли вытащить машину с помощью броневика "Тайфун-К", сообщает Федеральное агентство новостей.

Авто Новый кроссовер Toyota получил название Frontlander В Китае Toyota Frontlander выйдет осенью, а немного позже модель станет доступна и для американских покупателей.