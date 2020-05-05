Политика
РИА НовостиПутин и Лукашенко провели телефонный разговор
Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. В ходе беседы лидеры государств обсудили двусторонние отношения, а также сотрудничество в рамках интеграционных структур.
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Кино
Режиссером новых «Звездных войн» станет Тайка Вайтити
Москва 24 вчера в 14:16
Политика
Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку
Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
Игры
Силы НАТО против социализма — MicroProse анонсировала три новые игры
CyberSport.ru 10:38
Шоу-бизнес
73-летняя Татьяна Васильева со слезами рассказала о своей болезни
73-летняя Татьяна Васильева со слезами рассказала о своей болезни Актриса до сих пор не знает, заразилась ли она коронавирусом.
Экспресс газета 11:58
Политика
Тимошенко официально стала долларовым миллионером
Руководитель украинского объединения и парламентской фракции "Баткивщина" Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером.
Экономика сегодня вчера в 06:13
Общество
Великобритания стала второй в мире по числу умерших от коронавируса
Ранее на втором месте была Италия. Там число погибших вследствие заражения коронавирусом за сутки выросло на 236 человек.
Московский Комсомолец 12:33
Энергетика
Цена на нефть Brent поднялась выше $30 за баррель
Цена июльских фьючерсов нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель впервые с 15 апреля 2020 года.
RT на русском 09:46
Авто
Создана «ультрагибкая» платформа для электрокаров
«Ультрагибкая» платформа предполагает полностью плоский пол, а вся «начинка» — мотор, подвеска, рулевое управление и тормоза – помещена в отдельные колесные модули.
Motor вчера в 08:57
Здоровье
Объяснена низкая смертность в России от коронавируса
Ранняя диагностика позволяет не допускать развития тяжелой формы COVID-19 и обеспечивает низкий уровень летальности в России, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин в комментарии порталу стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 08:24
Общество
Роддом в Петербурге приостановил прием из-за коронавируса у пациентки
Из-за обнаружения коронавируса у пациента ограничения ввели в клинике Петра Великого.
ТАСС 12:12
Общество
Куйвашев рассказал, когда власти обсудят смягчение режима самоизоляции
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, когда региональные власти могут начать снимать ограничения, связанные с пандемией коронавируса.
Европейско-Азиатские новости 10:57
Происшествия
СК заподозрил напавшего на полицейского в покушении на убийство
По данному факту дополнительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство).
РБК 11:26
Единоборства
Шлеменко: в зал нельзя, а в алкомаркет можно, явно мир сошел с ума
Явно мир сошел с ума, или кто-то специально все перевернул с ног на голову.
Metaratings 12:21
Общество
Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина
Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину.
Lenta.ru 01:11
Происшествия
В Петербурге мальчик набросился с ножом на отца, защищая мать
Российская газета 08:45
Игры
Слухи: игрок узнал дату выхода Assassin’s Creed Valhalla благодаря магазину в своём городе
3DNews 03:56
Политика
В сети появилась петиция за отставку Марии Захаровой
На портале Change.org 3 мая появилась петиция, обращенная к МИД, об отставке официального представителя ведомства Марии Захаровой.
ТурДом 03:15
Политика
Ученым порекомендовали сменить пароли после хакерских атак
«Всем работникам медорганизаций рекомендуется сменить пароли и установить двухфакторную систему аутентификации на рабочих компьютерах», - пишут «РИА Новости» со ссылкой на совместное заявление CISA и Национального центра по кибербезопасности Великобритании (NCSC).
Новые Известия 10:43
Происшествия
Пять частных домов загорелись в Самаре
В Самарском городском округе на улице Пестеля загорелись пять частных домов, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
РБК 10:50
Общество
Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:36
Здоровье
В Омске уволился главврач больницы, где массово заразились медики
Министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова сообщила об увольнении по собственному желанию главврача горболинцы номер 1, которая была закрыта на карантин из-за массового заражения едперсонала коронавирусом COVID-19.
Московский Комсомолец 12:02
Общество
Илон Маск поможет Тому Крузу снять кино в космосе
Discover24 06:53
Экономика
«Алроса» приостановит добычу алмазов на двух месторождениях
«Алроса» с 15 мая приостановит горные работы на двух объектах Айхальского горно-обогатительного комбината – руднике «Айхал» и карьере «Заря», сообщает компания.
Ведомости 06:29
Армия и оружие
Российский бронеавтомобиль «Тайфун-К» помог турецкому Kirpi в Сирии
Российские военные помогли вытащить машину с помощью броневика "Тайфун-К", сообщает Федеральное агентство новостей.
Народные новости вчера в 14:07
Авто
Новый кроссовер Toyota получил название Frontlander
В Китае Toyota Frontlander выйдет осенью, а немного позже модель станет доступна и для американских покупателей.
CarsWeek.ru 03:19
Политика
Немецкий депутат согласился со словами Герхарда Шредера о Крыме
Депутат бундестага от фракции "Левые" Андрей Хунко согласился с заявлением бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, что ни один российский президент не отдаст Крым Украине.
РИА Новости 12:35