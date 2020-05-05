Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин и Лукашенко провели телефонный разговор

Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. В ходе беседы лидеры государств обсудили двусторонние отношения, а также сотрудничество в рамках интеграционных структур.
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Путин и Лукашенко по телефону обсудили борьбу с коронавирусом

Газета.Ru13:15

Путин и Лукашенко обсудили парад Победы и ситуацию с коронавирусом

РБК11:57

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

РИА Новости11:14

Лукашенко и Путин обсудили подготовку к празднованию 75-летия Победы

Московский Комсомолец11:23

Лукашенко обсудил с Путиным подготовку к празднованию 75-летия Победы

Известия11:16

Путин и Лукашенко обсудили в телефонном разговоре вопросы борьбы с пандемией

ТАСС11:47

Путин и Лукашенко поговорили по телефону

Коммерсантъ11:56
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Парад, коронавирус и кадры Союзного государства: Лукашенко и Путин поговорили по телефону

КП - Беларусь13:13
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Происшествия

СК заподозрил напавшего на полицейского в покушении на убийство

По данному факту дополнительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство).
РБК 11:26
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Автоспорт

Квят рассказал, чем занимался на самоизоляции

Metaratings 13:40
Политика

Президент Чехии нашел виновных в сносе памятника Коневу

Виновных в сносе нашел президент Чехии Милош Земан в эфире Чешского радио, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 13:23
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Кино

Продолжение сериала «Диверсант» покажут 9 мая на Первом канале

Федеральный канал покажет продолжение популярного сериала «Диверсант». Об этом стало известно EVO-RUS.COM.
Evo-rus.com 03 мая в 02:57
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Политика

Трамп: США не имеют отношения к морскому вторжению в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро о ситуации с морским вторжением в Венесуэлу.
Газета.Ru 11:00
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Игры

В игру Sekiro: Shadows Die Twice добавили онлайн-режим

REGNUM вчера в 20:14
Общество

Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян

За месяц режим самоизоляции, введенный для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, перестали поддерживать 15% россиян.
РБК 12:04
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Политика

Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку

Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
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Здоровье

Доктор Мясников призвал не ложиться в больницу с температурой

Если вы стоите или сидите — вам в больнице делать нечего.
REGNUM вчера в 08:38
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Общество

Сингапурские учёные вновь изменили дату окончания эпидемии в России

Учёные из Сингапура вновь скорректировали прогноз окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России, сдвинув его на 17 августа, следует из данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
RT на русском вчера в 03:51
3,3K
Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 07:20
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Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
1,6K
Общество

Умер член президиума РАН Евгений Микрин

Член президиума Российской академии наук (РАН), академик Евгений Микрин скончался в ночь на вторник, сообщил ТАСС президент РАН Александр Сергеев.
ТАСС 02:56
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Происшествия

В Сочи на кладбище произошло смертельное ДТП

Ночью на улице Армянской Хостинского района Сочи на территории Барановского кладбища произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля.
Российская газета 07:53
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Общество

Врач Гальперин прокомментировал действия калининградских медиков

Врач Семен Гальперин предположил, что калининградские медики могли оказаться не довольны условиями работы.
ФАН вчера в 22:44
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Общество

МЧС Москвы объявило экстренное предупреждение из-за грозы с дождём

RT на русском вчера в 12:05
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Общество

В Псковской области пообещали ввести перчаточный режим

В Псковской области в ближайшее время будут обновлены документы об ограничительных мерах, касающихся ситуации с COVID-19.
Российская газета 11:13
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Шоу-бизнес

Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин госпитализирован с сотрясением

Звезда популярного сериала "Кухня" Сергей Лавыгин попал в больницу с сотрясением мозга. Он упал возле подъезда и ударился головой.
Народные новости вчера в 16:41
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Здоровье

Ростовская область выйдет из самоизоляции с сохранением масочного режима

Регион пока не достиг плато по коронавирусу.
REGNUM 10:07
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Общество

Сюжетное DLC выпустят для Mortal Kombat 11

Vevby.ru 11:00
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Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
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Общество

Минобороны назвало число случаев заболевания военных коронавирусом

Ранее сообщалось о 1384 случаях инфицирования коронавирусом среди российских военных.
RT на русском 13:28
Здоровье

В Омске уволился главврач больницы, где выявили вспышку коронавируса

Главврач больницы в Омске, закрытой на карантин из-за коронавируса и сотрудники которой столпились у крыльца 4 мая, чтобы сдать тест на COVID-19, уволился, так как не смог уберечь свой коллектив, сообщил во вторник областной минздрав.
РИА Новости 13:01
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Общество

Свердловский губернатор объяснил, когда снимут ограничения с медучреждений

Один из пользователей обратился в чиновнику с просьбой снять запреты, связанные с работой медучреждений и ряда других организаций.
REGNUM 12:29
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Здоровье

На Украине проведут клинические испытания лекарства от коронавируса

Минздрав Украины дал разрешение на проведение клинических испытаний разработанного в стране препарата для лечения COVID-19.
News.ru 11:39
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Игры

В Сети появились первые скриншоты игры The Lord of the Rings: Gollum

В Сети появились первые скриншоты игры The Lord of the Rings: Gollum, созданной разработчиками компании Daedalic Entertainment.
Дни24 вчера в 11:44
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Космос

В Солнечной системе нашли инопланетные объекты

По мнению ученых, новая популяция межзвездных астероидов даст возможность больше узнать о возникновении Солнца и о роли межзвездного вещества в формировании нынешнего химического состава Солнечной системы и ее эволюции.
TV BRICS 01:20
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Общество

Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса

Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
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Общество

В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах

В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
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Общество

Парфенчиков обязал жителей Карелии надевать маски

Во вторник, 5 мая, глава Карелии Артур Парфенчиков внёс изменения, касающиеся прогулок и ношения масок.
Карелинформ 11:35
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