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Ведомости
Ведомости

Путин и Лукашенко провели третий за четыре дня телефонный разговор

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 18 августа провели третий за четыре дня телефонный разговор, сообщает «БелТА».В источнике
С чего всё началось
«Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о его переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в части, касающейся ситуации в Беларуси», — отмечается
 в сообщении.
RT на русскомвчера в 10:45
Подробнее о событии
RT на русском

Путин провёл телефонные переговоры с Лукашенко

RT на русскомвчера в 10:45
Известия

Путин рассказал Лукашенко о переговорах с Меркель и Макроном

Известиявчера в 10:58
РБК

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор в третий раз за четыре дня

РБКвчера в 10:57
Газета.Ru

Лукашенко и Путин снова провели телефонные переговоры

Газета.Ruвчера в 12:12
РИА Новости

Путин сообщил Лукашенко о переговорах с Меркель и Макроном

РИА Новостивчера в 10:42
ТАСС

Лукашенко вновь поговорил с Путиным

ТАССвчера в 10:40
Lenta.ru

Лукашенко и Путин снова поговорили

Lenta.ruвчера в 10:35

МФТИ: Число заявлений от абитуриентов выросло на 10% в 2020 году

В Московском физико-техническом институте (МФТИ) завершился прием документов на направления специалитета и бакалавриата, количество заявлений от абитуриентов увеличилось на 10% по сравнению с 2019 годом.
МФТИ: Число заявлений от абитуриентов выросло на 10% в 2020 году
Агентство Москвавчера в 12:35

Рябков заявил, что Россия не готова платить за продление ДСНВ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва выступает за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), однако не готова дополнительно платить за это, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ruвчера в 09:22
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Цепкало призвал сделать Тихановскую переходным президентом Белоруссии

Она является переходным президентом. Она становится руководителем государства. Назначаются новые выборы – через пять-шесть месяцев в соответствии с Конституцией.
Валерий Цепкало
Белорусский политик
Известия20:06
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Минтруд не поддержал инициативу сделать 31 декабря выходным днем

Mossovetinfo.ru – Объявить 31 декабря выходным днем и перенести рабочий день на предшествующий выходной нельзя согласно Трудовому кодексу, сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ Минтруда главе комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярославу Нилову.
Моссовет17 августа в 04:16
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Настя Каменских снялась голой в поле и призналась в любви к нудизму

Я на целый день выбираюсь туда, где могу почувствовать эту особую связь. Когда только я и мир, когда мое тело окутывает приятный ветерок, когда солнце мягкими лучами касается моего тела. Только я, наедине, и больше никого.
Настя Каменских
Lenta.ruвчера в 10:10
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