Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин и Лукашенко провели в Сочи переговоры тет-а-тет

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко завершили переговоры в Сочи в формате тет-а-тет, которые длились больше часа. Диалог проходил без части российской делегации, которая долго не могла прибыть в Сочи из-за непогоды.
Читать в источнике
Комментировать420

Подробнее о событии

Путин и Лукашенко продолжили переговоры в Сочи в расширенном составе

РЕН ТВ12:06

Путин рассказал о ходе переговоров с Лукашенко тет-а-тет

РИА Новости07:24

Лукашенко заявил, что они с Путиным на переговорах «дошли до глубины седых времен»

ТАСС07:29

Путин назвал полезным день переговоров с Лукашенко

РБК08:25

Путин раскрыл детали личной беседы с Лукашенко

Российская газета08:49

Лукашенко поведал о разговоре с Путиным про «глубину седых времен»

Lenta.ru07:55

Путин рассказал, как проходят переговоры с Лукашенко

RT на русском07:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 12:20, Ашберн
Экономика

В Кузбассе прокомментировали отказ Польши от покупки российского угля

По данным ФТС России, за январь-ноябрь 2019 года предприятиями угольной отрасли Кузбасса в Польшу экспортировано 7,684 миллиона тонн угля на сумму 495 миллионов долларов.
РИА Новости 02:18
Происшествия

Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Коммерсантъ 10:48
Армия и оружие

Украина строит две военные базы в Донбассе по стандартам НАТО

Киев построит две военные базы по стандартам НАТО в Северодонецке – областном центре Луганской области, и в Мариуполе Донецкой области, об этом рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Газета.Ru 12:07
Экономика

Управление Пенсионного фонда отчиталось о проделанной работе по улучшению жизни пенсионеров района

Сегодня Управление Пенсионного фонда по Камско-Устьинскому и Апастовскому районам подвело итоги года.
Волжские зори 07:11
Происшествия

Подтверждена гибель депутата Госдумы в авиакатастрофе под Казанью

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб в авиакатастрофе под Казанью.
Lenta.ru 10:55
Шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна решила сменить имидж

Брухунова посетила салон красоты, где ей немного выбелили цвет волос.
RuNews24.ru 05:34
Экономика

Всемирный банк оценил влияние уровня ожирения населения на экономику

По данным специалистов, ожирение населения "оказывает серьезное влияние на национальную экономику и человеческий капитал за счет сокращения производительности труда, продолжительности жизни, а также увеличения расходов на [выплаты по] инвалидности и на здравоохранение".
ТАСС 09:08
Общество

Защита израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ

Адвокаты гражданки Израиль Наамы Иссахар, осужденной за контрабанду наркотиков и помилованной президентом России, намеревается подать кассационную жалобу на приговор, а также обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
REGNUM 05:04
Общество

Анестезист, заподозренный в убийстве ветеранов, записал видеообращение

Анестезист Кировского областного госпиталя для ветеранов войн Сергей Вольф, которого в Сети заподозрили в убийствах пациентов после странных сообщений от его имени на форуме "Двач", обратился к общественности.
Московский Комсомолец 09:43
Наука

Обнаружили сходство между песнями пингвинов и человеческой речью

Ученые oобнаружили сходство между песнями пингвинов и человеческой речью.
ToDay News Ufa вчера в 09:58
Здоровье

Анализ на коронавирус в НИИ Гриппа обойдется в 5 тысяч рублей

Вызов на дом медсестры для забора биологического материала, включая мазок, обойдется в 1,5 тыс. рублей.
МР7.ру 09:50
Политика

Патрушев ответил на угрозы США в адрес РФ из-за Венесуэлы

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев высказался по поводу угрозы в адрес России, о которых заявлял спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс в связи с поддержкой Москвой законно избранной власти в этой латиноамериканской стране.
Газета.Ru 09:24
Политика

Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ

Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ.
Вести.Ru 04:50
Кино

«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории проката в РФ

«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории отечественного кинопроката.
НТВ 04 февраля в 12:11
Единоборства

Исмаилов снова обратился к Александру Емельяненко

Напомним, что противостояние Емельяненко - Исмаилов пройдет на турнире ACA 107. Вечер боев состоится 7 апреля в Москве.
Газета.Ru вчера в 19:41
Политика

Украина потребовала от США вернуть 30 миллионов долларов за оружие

Президент США Дональд Трамп не только заморозил выплату Украине 391 миллиона долларов военной помощи, но и задержал выполнение как минимум шести контрактов на поставку Киеву американского оружия и техники.
Lenta.ru 05:09
Футбол

Кристофф Дюгарри назвал «Барселону» клубом клоунов

Бывший полузащитник «Барселоны» Кристофф Дюгарри нелицеприятно высказался в отношении руководства каталонского клуба.
Спорт-Экспресс 10:51
Общество

В уссурийской школе учитель объясняла правила на примере матерных слов

Как сообщает информагентство UssurMedia, управление образования Уссурийска также проводит служебную проверку в отношении учителя.
Вести.Ru 04:09
Фигурное катание

Загитова упала во время исполнения прыжка на шоу в Цюрихе

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова упала во время своего выступления в ледовом шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.
News.ru 11:29
Теннис

Александрова обыграла Русе и вывела Россию вперед на Кубке Федерации

Нева Спорт 10:29
Армия и оружие

ОАК объединит «МиГ» и «Сухой» для производства всей военной авиации

«Совершенно секретно»: Компании «МиГ» и «Сухой» объединятся для производства всей военной авиации России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-служба ОАК.
Совершенно секретно 00:23
Наука

Назван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса

Lenta.ru 05:36
Космос

Ученый: Жизнь на Марсе и спутнике Юпитера существует

Актуальные Новости 06:11
Политика

Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей генералов МВД, МЧС и Следственного комитета.
Газета.Ru вчера в 12:33
Политика

Володин заявил, что Россия 70 лет кормила республики СССР

Экономика в прошлом столетии пришла в упадок из-за того, что Россия «кормила» республики Советского Союза.
БИЗНЕС Online вчера в 07:44
Интернет

Google Chrome будет блокировать загрузку файлов по HTTP

Начиная с июня, система будет принудительно блокировать загрузку файлов с расширением .exe, а также начнёт сообщать о «сомнительности» ZIP-архивов и ISO-образов.
3DNews 05:34
Общество

Крупный кондитерский холдинг ликвидируют в Петербурге

Группа компаний «Невский кондитер» была основана в 1996 году в Петербурге и до недавнего времени являлась одним из крупнейших производителей кондитерских изделий в России.
REGNUM 10:54
Общество

Правительство Финляндии разрешит добычу урана в стране

Правительство Финляндии 6 февраля даст зеленый свет компании Terrafame на добычу урана на месторождении в восточной части страны, 5 февраля сообщает Reuters со ссылкой на анонимный источник в правительстве Финляндии.
Красная весна 05 февраля в 11:10
Наука

Завершена масштабная генетическая «перепись» раковых опухолей

ТАСС Наука 05 февраля в 15:16
Армия и оружие

США заподозрили российский спутник в шпионаже

Аппарат пытается на орбите сблизиться с американским устройством. США заподозрили российский спутник-инспектор "Космос-2543" в шпионаже.
Piter.tv 03:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное