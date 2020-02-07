Политика
КоммерсантъПутин и Лукашенко провели в Сочи переговоры тет-а-тет
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко завершили переговоры в Сочи в формате тет-а-тет, которые длились больше часа. Диалог проходил без части российской делегации, которая долго не могла прибыть в Сочи из-за непогоды.
Читать в источнике
Оценить501
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 12:20, Ашберн
Экономика
В Кузбассе прокомментировали отказ Польши от покупки российского угля
По данным ФТС России, за январь-ноябрь 2019 года предприятиями угольной отрасли Кузбасса в Польшу экспортировано 7,684 миллиона тонн угля на сумму 495 миллионов долларов.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Армия и оружие
Украина строит две военные базы в Донбассе по стандартам НАТО
Киев построит две военные базы по стандартам НАТО в Северодонецке – областном центре Луганской области, и в Мариуполе Донецкой области, об этом рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Экономика
Управление Пенсионного фонда отчиталось о проделанной работе по улучшению жизни пенсионеров района
Сегодня Управление Пенсионного фонда по Камско-Устьинскому и Апастовскому районам подвело итоги года.
Происшествия
Подтверждена гибель депутата Госдумы в авиакатастрофе под Казанью
Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб в авиакатастрофе под Казанью.
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна решила сменить имидж
Брухунова посетила салон красоты, где ей немного выбелили цвет волос.
Экономика
Всемирный банк оценил влияние уровня ожирения населения на экономику
По данным специалистов, ожирение населения "оказывает серьезное влияние на национальную экономику и человеческий капитал за счет сокращения производительности труда, продолжительности жизни, а также увеличения расходов на [выплаты по] инвалидности и на здравоохранение".
Общество
Защита израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ
Адвокаты гражданки Израиль Наамы Иссахар, осужденной за контрабанду наркотиков и помилованной президентом России, намеревается подать кассационную жалобу на приговор, а также обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Общество
Анестезист, заподозренный в убийстве ветеранов, записал видеообращение
Анестезист Кировского областного госпиталя для ветеранов войн Сергей Вольф, которого в Сети заподозрили в убийствах пациентов после странных сообщений от его имени на форуме "Двач", обратился к общественности.
Наука
Обнаружили сходство между песнями пингвинов и человеческой речью
Ученые oобнаружили сходство между песнями пингвинов и человеческой речью.
Здоровье
Анализ на коронавирус в НИИ Гриппа обойдется в 5 тысяч рублей
Вызов на дом медсестры для забора биологического материала, включая мазок, обойдется в 1,5 тыс. рублей.
Политика
Патрушев ответил на угрозы США в адрес РФ из-за Венесуэлы
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев высказался по поводу угрозы в адрес России, о которых заявлял спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс в связи с поддержкой Москвой законно избранной власти в этой латиноамериканской стране.
Политика
Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ
Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ.
Кино
«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории проката в РФ
«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории отечественного кинопроката.
Единоборства
Исмаилов снова обратился к Александру Емельяненко
Напомним, что противостояние Емельяненко - Исмаилов пройдет на турнире ACA 107. Вечер боев состоится 7 апреля в Москве.
Политика
Украина потребовала от США вернуть 30 миллионов долларов за оружие
Президент США Дональд Трамп не только заморозил выплату Украине 391 миллиона долларов военной помощи, но и задержал выполнение как минимум шести контрактов на поставку Киеву американского оружия и техники.
Футбол
Кристофф Дюгарри назвал «Барселону» клубом клоунов
Бывший полузащитник «Барселоны» Кристофф Дюгарри нелицеприятно высказался в отношении руководства каталонского клуба.
Общество
В уссурийской школе учитель объясняла правила на примере матерных слов
Как сообщает информагентство UssurMedia, управление образования Уссурийска также проводит служебную проверку в отношении учителя.
Фигурное катание
Загитова упала во время исполнения прыжка на шоу в Цюрихе
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова упала во время своего выступления в ледовом шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.
Армия и оружие
ОАК объединит «МиГ» и «Сухой» для производства всей военной авиации
«Совершенно секретно»: Компании «МиГ» и «Сухой» объединятся для производства всей военной авиации России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-служба ОАК.
Космос
Ученый: Жизнь на Марсе и спутнике Юпитера существует
Политика
Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей генералов МВД, МЧС и Следственного комитета.
Политика
Володин заявил, что Россия 70 лет кормила республики СССР
Экономика в прошлом столетии пришла в упадок из-за того, что Россия «кормила» республики Советского Союза.
Интернет
Google Chrome будет блокировать загрузку файлов по HTTP
Начиная с июня, система будет принудительно блокировать загрузку файлов с расширением .exe, а также начнёт сообщать о «сомнительности» ZIP-архивов и ISO-образов.
Общество
Крупный кондитерский холдинг ликвидируют в Петербурге
Группа компаний «Невский кондитер» была основана в 1996 году в Петербурге и до недавнего времени являлась одним из крупнейших производителей кондитерских изделий в России.
Общество
Правительство Финляндии разрешит добычу урана в стране
Правительство Финляндии 6 февраля даст зеленый свет компании Terrafame на добычу урана на месторождении в восточной части страны, 5 февраля сообщает Reuters со ссылкой на анонимный источник в правительстве Финляндии.
Наука
Завершена масштабная генетическая «перепись» раковых опухолей
Армия и оружие
США заподозрили российский спутник в шпионаже
Аппарат пытается на орбите сблизиться с американским устройством. США заподозрили российский спутник-инспектор "Космос-2543" в шпионаже.