Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко завершили переговоры в Сочи в формате тет-а-тет, которые длились больше часа. Диалог проходил без части российской делегации, которая долго не могла прибыть в Сочи из-за непогоды.

Путин и Лукашенко провели в Сочи переговоры тет-а-тет

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