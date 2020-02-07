Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели второй раунд переговоров. По словам российского лидера, одна из главных целей этой встречи - познакомить белорусскую делегацию с новыми членами российского правительства.

Путин и Лукашенко провели второй раунд переговоров

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