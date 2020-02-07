Политика

ТАССТАССПутин и Лукашенко провели второй раунд переговоров

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели второй раунд переговоров. По словам российского лидера, одна из главных целей этой встречи - познакомить белорусскую делегацию с новыми членами российского правительства.
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Путин рассказал о ходе переговоров с Лукашенко тет-а-тет

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«Дошли до глубины седых времен»: Лукашенко рассказал о первой части переговоров с Путиным

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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 18:32, Ашберн
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