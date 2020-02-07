Политика
ТАССПутин и Лукашенко провели второй раунд переговоров
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели второй раунд переговоров. По словам российского лидера, одна из главных целей этой встречи - познакомить белорусскую делегацию с новыми членами российского правительства.
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 18:32, Ашберн
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 18:32, Ашберн
Политика
Трамп обвинил Пелоси в нарушении закона
Акция спикера палаты представителей Ненси Пелоси по уничтожению текста речи президента США — нарушение закона, сообщил 7 февраля журналистам глава Соединённых Штатов Дональд Трамп.
Политика
Белый дом уволил эксперта по Украине после его показаний против Трампа
Белый дом уволил эксперта по Украине из Совета национальной безопасности Александра Виндмана, который в ходе процесса импичмента выступил с показаниями против президента США Дональда Трампа, передает CNN.
Футбол
Федор Смолов: «Не думал над предложением „Сельты“ и 10 секунд»
Агент сказал, что «Сельта» заинтересована в моих услугах. Не думал даже и 10 секунд, буквально сразу ответил, что готов переехать.
Общество
ФАС сообщила о росте оптовых цен на медицинские маски
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России зафиксировала существенный рост оптовых цен на медицинские маски в оптовом сегменте.
Фигурное катание
Загитова упала во время исполнения прыжка на шоу в Цюрихе
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова упала во время своего выступления в ледовом шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боем
Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов встретились на пресс-конференции перед боем.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Экономика
Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB
Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом, сообщается на сайте рейтингового агентства.
Шоу-бизнес
Юлий Гусман назвал размер своей пенсии
Размер пенсии режиссера Юлия Гусмана оказался ниже, чем у телеведущей Елены Ханги.
Происшествия
В Госдуме сообщили о гибели депутата Хайруллина при крушении вертолета
Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью.
Общество
В Антарктиде зафиксировали 18,3 градуса тепла
Предыдущий рекорд на станции Эсперанса был поставлен 24 марта 2015 года. Тогда воздух прогрелся до +17,5 градуса, сообщает RNS.
Происшествия
Российский траулер затонул у берегов Эстонии
Российский рыболовный траулер затонул у берегов Эстонии в ночь на пятницу, семеро членов экипажа были спасены.
Шоу-бизнес
Певец Михаил Муромов обвинил Пугачеву в загубленной карьере
Певец Михаил Муромов в интервью изданию «Собеседник» рассказал о том, народная артистка СССР Алла Пугачева сделала все, чтобы его не показывали по телевидению и загубила его карьеру.
Происшествия
При жёсткой посадке самолёта в Стамбуле пострадали 120 человек
Губернатор Стамбула Али Ерликайя сообщил, что в результате жёсткой посадки самолёта в Стамбуле были госпитализированы 120 человек.
Энергетика
Россия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса
Россия не смогла договориться с партнерами по ОПЕК+ на уровне технического комитета о том, нужно ли дополнительно сокращать добычу нефти из-за коронавируса, следует из сообщений «Интерфакса», ТАСС и Bloomberg.
Гаджеты
В России вышел супербюджетный Samsung Galaxy A01
В России официально поступил в продажу супербюджетный смартфон Samsung Galaxy A01. Стоимость устройства составляет всего 8 тысяч рублей.
Экономика
Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию без скидок
Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию на коммерческих условиях, сообщил журналистам замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Происшествия
Сообщивший одним из первых о коронавирусе врач умер от пневмонии
В Китае скончался Ли Вэньлян, один из восьми китайских врачей, которые первыми предупредили о вспышке нового коронавируса в стране.
Шоу-бизнес
Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным
Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Баскетбол
«Химки» дома обыграли «Црвену Звезду»
В рамках 24 тура чемпионата Евролиги «Химки» в Мытищах обыграли «Црвену Звезду» со счетом 78:72.
Кино
Киану Ривз засветился на съемках «Матрицы 4»
Коммерческий успех «Матрицы» дал «зелёный свет» для создания продолжений (сюжетные намётки трилогии задумывались авторами изначально, однако студия требовала определиться с результатами проката первого фильма).
Политика
Путин порекомендовал Лукашенко «кашку» на воде
На встрече президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая проходит в пятницу, 7 февраля, в Сочи в формате рабочего завтрака, российский лидер поинтересовался у белорусского коллеги, ел ли он «кашку с утра».
Интернет
Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter
Пользователи ряда стран сообщили о сбоях в работе социальной сети Twitter.
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Технологии
Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений
Интернет
Google Chrome будет блокировать загрузку файлов по HTTP
Начиная с июня, система будет принудительно блокировать загрузку файлов с расширением .exe, а также начнёт сообщать о «сомнительности» ZIP-архивов и ISO-образов.
Наука