Политика
ТАССПутин и Лукашенко провели второй раунд переговоров
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели второй раунд переговоров. По словам российского лидера, одна из главных целей этой встречи - познакомить белорусскую делегацию с новыми членами российского правительства.
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 16:58, Ашберн
Шоу-бизнес
Дарья Мороз раскрыла обстоятельства развода с Богомоловым
Экономика
Fitch подтвердило кредитный рейтинг России на уровне «ВВВ»
Международное рейтинговое агентство Fitch оставило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном на уровне «BBB».
Общество
В Антарктиде зафиксировали 18,3 градуса тепла
Предыдущий рекорд на станции Эсперанса был поставлен 24 марта 2015 года. Тогда воздух прогрелся до +17,5 градуса, сообщает RNS.
Политика
Переговоры Путина и Лукашенко начались в Сочи
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Сочи.
Армия и оружие
В ЛНР четверо военных погибли в результате обстрела
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой
Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
Шоу-бизнес
Никас Сафронов знает жениха Елены Степаненко
Художник уже не в первый раз выступает в роли свахи Художник Никас Сафронов, похоже, вошел во вкус соединения рук и сердец.
Происшествия
Угрожающая ситуация. Депутаты требуют от Зеленского срочно ввести Нацгвардию в Мукачево
Депутаты горсовета Мукачево (Закарпатская область) на экстренном заседании 7 февраля обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой навести порядок в городе, в котором сложилась непростая криминогенная обстановка.
Экономика
Дерипаска назвал решение ЦБ подножкой правительству Мишустина
Кстати, в ЦБ пообещали, что будут и дальше снижать ключевую ставку.
Кино
В Netflix назвал запрещенные к показу в ряде стран сериалы
Список фильмов и сериалов, которые были запрещены к показу в ряде стран, был опубликован Netflix.
Общество
Крупный кондитерский холдинг ликвидируют в Петербурге
Группа компаний «Невский кондитер» была основана в 1996 году в Петербурге и до недавнего времени являлась одним из крупнейших производителей кондитерских изделий в России.
Политика
Белый дом уволил эксперта по Украине после его показаний против Трампа
Белый дом уволил эксперта по Украине из Совета национальной безопасности Александра Виндмана, который в ходе процесса импичмента выступил с показаниями против президента США Дональда Трампа, передает CNN.
Культура
Телеканал «1+1» отказался снимать драму на украинском языке
Украинский телеканал «1+1» решил снять семь сезонов нового сериала на русском языке к весеннему сезону, так как драмы на украинском смотрят меньше, чем комедии, заявила продюсер сериалов и фильмов канала Алена Еремеева.
Наука
Борясь с инфекцией, мозг связывается с эмбриональным иммунитетом
У развивающегося эмбриона иммунитет заключается в том, что у клеток есть «врожденная» способность к реакции на заболевания, но эти клетки нуждаются в сигналах, которые дает мозг и помогает определить нужное место.
Авто
Tesla дистанционно отключила автопилот, за который не заплатили
Хозяин электрической машины обратился в поддержку Tesla, где ему ответили, что он официально не платил 8000 долларов за Autopilot, поэтому функцию заблокировали.
Армия и оружие
Испытания боевого модуля АУ-220М попали на видео
В Сети появились кадры испытаний управляемого боевого модуля АУ-220М, который впервые представили на выставке вооружений в Индии.
Шоу-бизнес
В коме Юлия Началова плакала перед смертью
Виктор Началов рассказал прессе о последних мгновениях жизни дочери. Оказывается, перебивая в коме, Юлия Началова перед смертью плакала.
Теннис
Матч Федерера и Надаля в ЮАР установил рекорд по посещаемости
Происшествия
В Кузбассе автомобиль с детской спортивной командой попал в ДТП
Культура
The Paper (Китай): «Советско-российское вещание» и русские культурные образы в китайском контексте XXI века (The Paper)
Русские культурные образы в китайском языковом контексте XXI века весьма обильны и процветают, и они реализуются через две «давнишние» линии пропаганды: первая опирается на английский источник и демонстрирует понимание России с внешней стороны — с европейской и американской точки зрения.
Происшествия
У берегов Эстонии затонул российский траулер
У берегов Эстонии Российский рыболовный траулер затонул, передает ТАСС.
Наука
Овощи помогут в лечении жировой болезни печени
Специалисты из Техаса провели исследование и выяснили, что естественное соединение (индол), содержащееся в овощах, помогает при лечении жировой болезни печени.