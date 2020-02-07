Политика

Украина.руУкраина.руВ Сочи начался второй раунд переговоров Путина и Лукашенко

Перед вторым раундом переговоров лидеры двух стран сыграли в хоккей за одну команду, обыграв своих соперников со счетом 9:2. К работе подключилась российская делегация, прибытие которой к началу переговоров помешала непогода в Москве и Сочи.
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Владимир Путин
Мы, как и договаривались, продолжаем нашу работу. Второй тайм, так сказать... В целом, в первом части, мы подробно говорили о всех вопросах, которые стоят в повестке дня. Сейчас их можно уточнить уже в расширенном составе.
— Владимир ПутинРЕН ТВ вчера в 12:06

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