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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели второй раунд переговоров в Сочи, сообщает ТАСС. По словам российского лидера, в ходе первой части стороны подробно обсудили все вопросы, стоящие на повестке дня.

Путин и Лукашенко провели второй раунд переговоров в Сочи

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