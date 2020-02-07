Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыПутин и Лукашенко провели второй раунд переговоров в Сочи

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели второй раунд переговоров в Сочи, сообщает ТАСС. По словам российского лидера, в ходе первой части стороны подробно обсудили все вопросы, стоящие на повестке дня.
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Владимир Путин
Мы, как и договаривались, продолжаем нашу работу. Второй тайм, так сказать... В целом, в первом части, мы подробно говорили о всех вопросах, которые стоят в повестке дня. Сейчас их можно уточнить уже в расширенном составе.
— Владимир ПутинРЕН ТВ 12:06

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