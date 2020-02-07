Политика

Газета.RuГазета.RuПутин и Лукашенко провели «второй тайм переговоров»

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко устроили "второй тайм переговоров". Об этом сообщает РИА "Новости". По словам российского лидера, одной из главных целей этой встречи является знакомство белорусской делегации с новыми членами российского правительства.
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Владимир Путин
Мы, как и договаривались, продолжаем нашу работу. Второй тайм, так сказать... В целом, в первом части, мы подробно говорили о всех вопросах, которые стоят в повестке дня. Сейчас их можно уточнить уже в расширенном составе.
— Владимир ПутинРЕН ТВ вчера в 12:06

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