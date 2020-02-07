Политика
Газета.RuПутин и Лукашенко провели «второй тайм переговоров»
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко устроили "второй тайм переговоров". Об этом сообщает РИА "Новости". По словам российского лидера, одной из главных целей этой встречи является знакомство белорусской делегации с новыми членами российского правительства.
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Мы, как и договаривались, продолжаем нашу работу. Второй тайм, так сказать... В целом, в первом части, мы подробно говорили о всех вопросах, которые стоят в повестке дня. Сейчас их можно уточнить уже в расширенном составе.
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На переговорах в Красной Поляне к Лукашенко и Путину присоединились профильные чиновники
КП - Беларусьвчера в 07:09
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 03:43, Ашберн
Общество
Гражданка США скончалась от коронавируса в Ухане
Гражданка США скончалась в результате заражения коронавирусом в китайском Ухане.
Происшествия
СК сообщил основные версии катастрофы вертолета под Казанью
Следственный комитет России рассматривает три основные версии причины катастрофы вертолета в Татарии, жертвой которой стал депутат Госдумы Айрат Хайруллин, сообщает 7 февраля официальный сайт СК РФ.
Происшествия
В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек
В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Общество
В Москве зафиксирована самая холодная ночь с начала зимы
Ночь на 6 февраля стала в Москве самой холодной с начала зимы.
Финансы
Центробанк России понизил ключевую ставку
Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Экономика
Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB
Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом, сообщается на сайте рейтингового агентства.
Технологии
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Эксперты предупредили пользователей устройств на операционной системе Android об опасных приложениях от китайского разработчика Shenzhen HAWK Internet.
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Экономика
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Поставки Белоруссии нефти будут осуществляться на прежней коммерческой основе, экспорт газа сохранится на условиях прошлого года, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
Армия и оружие
Глава ЛНР возложил на Зеленского ответственность за обстрел Золотого-5
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что украинские военные накануне обстреляли из артиллерии населенный пункт Золотое-5 по приказу президента Владимира Зеленского.
Политика
Трамп считает, что Пелоси нарушила закон, разорвав текст его речи
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси преступила закон, разорвав текст ежегодного обращения американского президента Дональда Трампа "О положении страны".
Хоккей
Андрей Василевский обновил рекорд в «Тампе» среди вратарей клуба
Российский голкипер Андрей Василевский обновил рекорд "Тампы" среди вратарей по продолжительности серии матчей НХЛ, в которых команда набирала очки, сообщается на сайте лиги.
Авто
Nissan показал «заряженные» версии Pathfinder и Qashqai
Отличия Pathfinder N-Treck от стандартной модели заключаются в черной решетке радиатора, ином диффузоре, других дверных ручках и корпусах боковых зеркал.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Здоровье
Почему российская эпидемия страшнее китайской
Первая сводится к тому, что если даже эпидемии в России не будет, борьба с вирусом камня на камне не оставит.
Кино
Названы претенденты на «Золотую малину»
Мюзикл "Кошки", картины "Рэмбо: последняя кровь" и "Фанат" стали номинантами на антипремию в области кино "Золотая малина", сообщает РИА "Новости".
Происшествия
В США баскетболисты избили своего тренера
По информации сотрудников правоохранительных органов, баскетболисты избили тренера во вторник вечером прям перед входом в школу.
Общество
В Приморье учительница объяснила правила на примере нецензурных слов
В приморском городе Уссурийске учительница объяснила правила русского языка на примере нецензурных слов.
Хоккей
Мэттьюс догнал Овечкина в гонке снайперов НХЛ
Форвард "Торонто Мэйпл Лифс" Остон Мэттьюс догнал российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шоу-бизнес
Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой
Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
Общество
В Липецке первоклассникам из бедных семей запрещали пить из кулера
В Липецке некоторых первоклассников из школы №21, родители которых не смогли сдавать деньги на нужды класса, подвергали дискриминации, в частности, не позволяли пить воду из кулера, купленного на общие средства.
Армия и оружие
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Заходивший на посадку лайнер со 172 пассажирами чуть не попал под огонь сирийской армии, когда она отражала израильскую атаку под Дамаском.
Общество
Счетная палата раскритиковала правительство Медведева
Счетная палата провела стратегический аудит формирования и достижения показателей деятельности правительства РФ, возглавляемого в 2017-19 годах Дмитрием Медведевым, и сделала вывод о неэффективности системы стратегического планирования.
Футбол
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Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
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Космос
Обнаружена необычная массивная галактика в ранней Вселенной
Экономика
Какие сложности могут возникнуть при покупке жилья на маткапитал
Рассказываем о том, что нужно учитывать при покупке жилья в ипотеку с использованием материнского капитала в 2020 году.
Хоккей
Шаров, Светлаков и Дронов не сыграют в матче Евротура с Швецией
Нападающие сборной России по хоккею Александр Шаров, Андрей Светлаков, защитник Григорий Дронов не примут участие в матче Евротура против шведов, хоккеисты утром в субботу работали в неиграющем составе.
Происшествия
Российский рыболовный траулер затонул у берегов Эстонии
Как отмечается, затонул российский рыболовный траулер, экипаж с которого – семь человек – удалось спасти.