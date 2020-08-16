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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Путин и Лукашенко снова обсудили ситуацию в Белоруссии по телефону

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели переговоры по телефону, сообщили пресс-службы Александра Лукашенко и Кремля. Они обсудили ситуацию в Белоруссии. Главы государств уже связывались по этому вопросу вчера, 15 августа.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщило
 госагентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
РБК07:11
Подробнее о событии
РИА Новости

Путин и Лукашенко провели еще один телефонный разговор

РИА Новости07:56
ТАСС

Путин и Лукашенко по телефону обсудили ситуацию в Белоруссии после выборов

ТАСС07:13
Life.ru

Путин и Лукашенко провели второй разговор за два дня

Life.ru06:54
Lenta.ru

Путин снова поговорил с Лукашенко

Lenta.ru06:59
Коммерсантъ

Путин и Лукашенко снова обсудили ситуацию в Белоруссии по телефону

Коммерсантъ06:57
Комсомольская правда

Путин и Лукашенко договорились в случае обострения ситуации в Белоруссии совместно реагировать на угрозу

Комсомольская правда06:56
РБК

Путин и Лукашенко второй раз за выходные обсудили ситуацию в Белоруссии

РБК07:11
КП - Беларусь

Второй раз за выходные: Лукашенко с Путиным снова созвонились 16 августа

КП - Беларусь08:04

Глава МВД Белоруссии обещает разобраться с насилием со стороны милиции

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев обещает разобраться с каждым случаем насилия со стороны сотрудников милиции в отношении протестующих, проверки будут проводиться после стабилизации ситуации в стране, сообщает "БелТА".
Газета.Ru06:43
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Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

Запросов не поступало Комментируя слова Лукашенко о договоренности с Путиным, пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов пояснил, что Белоруссия может обратиться за помощью к ОДКБ, если обороне республики угрожает внешняя опасность.
РИА Новостивчера в 16:33
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Bloomberg узнал о переговорах окружения Лукашенко о бегстве в Россию

В Кремле допускают, что Лукашенко может лишиться должности или же удержаться у власти путем жестокого подавления протестов, сообщает Bloomberg Александр Лукашенко (Фото: Александр Земляниченко / AP) Люди из окружения белорусского президента Александра Лукашенко связывались с чиновниками из Кремля по поводу возможности бегства в Россию в случае «свержения» действующей власти в Белоруссии.
ДВ-РОСС23:53
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Выбросы лунного спускаемого аппарата могут помешать исследованиям лунных льдов

Компьютерное моделирование водяных паров, образующихся при сжигании топлива в двигателях спускаемого аппарата массой 1200 килограммов, который совершает посадку в районе южного полюса Луны, показало, что всего лишь за несколько часов выбросы распространятся по всей поверхности спутника Земли.
AstroNews.ru07:33

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости13 августа в 14:54
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В Хабаровске на выходе из спецприемника задержали координатора регионального отделения «Открытой России»

В Хабаровске координатора регионального отделения «Открытой России» Сергея Наумова задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал административный арест за акцию 1 августа.
Новая газета06:11