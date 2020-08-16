Путин и Лукашенко снова обсудили ситуацию в Белоруссии по телефону
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели переговоры по телефону, сообщили пресс-службы Александра Лукашенко и Кремля. Они обсудили ситуацию в Белоруссии. Главы государств уже связывались по этому вопросу вчера, 15 августа.В источнике
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