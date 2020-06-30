Политика
ФедералПрессПутин и Лукашенко торжественно открыли Ржевский мемориал
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия Ржевского мемориала советскому солдату. Они возложили к подножию монумента цветы.
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Во вторник президент России Владимир Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко примет участие в открытии Ржевского мемориала советскому солдату.BFM.ruвчера в 22:05
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Процесс возведения Ржевского мемориала в Тверской области можно увидеть в ускоренной съемке
Toptver.ruвчера в 15:10
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 17:31, Ашберн
Политика
NYT: разведсводка США о РФ и талибах касалась смерти трех военных
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Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко считает, что функцию определения геолокации на смартфонах нужно ограничивать или отключать, если пользователь устройства переживает за распространение своих личных данных.
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В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
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В Москве за сутки скончались 35 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в городском оперативном штабе.
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Число жертв взрыва в одной из клиник на севере столицы Ирана возросло до 19, сообщил представитель пожарной службы Джалаль Малеки.
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Domostroyrf.ru 10:41
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия подвёл итоги матча 25-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2).
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В Киеве считают, что нападение России на Украину неизбежно.
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РИА Новости вчера в 07:00
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Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
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Инфекционист предрек удвоение прироста случаев коронавируса в США
Прирост случаев коронавируса в США может увеличиться в 2,5 раза, до 100 тысяч в день, заявил во вторник главный инфекционист США Энтони Фаучи.
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