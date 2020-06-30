с чего всё началось

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия Ржевского мемориала советскому солдату. Они возложили к подножию монумента цветы.

Политика NYT: разведсводка США о РФ и талибах касалась смерти трех военных Газета The New York Times утверждает, что разведывательные службы США рассматривали версию о наличии связи между гибелью трех американских военных в Афганистане и приписываемой России готовности предоставлять денежные вознаграждения талибам.

Происшествия В горящем Доме культуры в Гусь-Хрустальном обрушилась кровля Кровля горящего Дома культуры обрушилась в Гусь-Хрустальном. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Владимирской области. 12

Происшествия Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду. 139

Технологии Были определены преимущества отключения геолокации на смартфоне Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко считает, что функцию определения геолокации на смартфонах нужно ограничивать или отключать, если пользователь устройства переживает за распространение своих личных данных. 223

Общество Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд. 677

Политика Белорусская ЦИК сократила оппозицию Лукашенко до пяти человек Лукашенко и пять оппонентов 30 июня ЦИК Белоруссии объявила окончательные результаты проверки подписей, которые были сданы участниками президентской кампании в республике. 7

Общество В Москве умерли 35 пациентов с коронавирусом В Москве за сутки скончались 35 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в городском оперативном штабе. 1K

Происшествия В Тегеране число жертв при взрыве в клинике достигло 19 человек Число жертв взрыва в одной из клиник на севере столицы Ирана возросло до 19, сообщил представитель пожарной службы Джалаль Малеки.

Футбол Джикия раскритиковал судейство в проигранном дерби с ЦСКА Капитан «Спартака» Георгий Джикия подвёл итоги матча 25-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2).

Космос В Роскосмосе подтвердили замену спутника «Глонасс» на орбите на резервный Навигационный спутник "Глонасс-М", который проработал десять лет вместо семи положенных, планируется заменить на резервный космический аппарат в августе, сообщил информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш (головной научный институт "Роскосмоса").

Политика Санкции против Nord Stream 2 предложили вписать в военный бюджет США Какие санкции самые опасные Поправка, по замыслу сенаторов, должна быть внесена в прошлогодний закон о санкциях против Nord Stream 2 (ставший частью оборонного бюджета), после принятия которого швейцарский подрядчик Allseas увел свои трубоукладочные суда с проекта. 1