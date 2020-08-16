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REGNUM
REGNUM

Путин и Лукашенко вновь обсудили ситуацию в Белоруссии по телефону

Москва, 16 августа 2020, 13:57 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин вновь обсудил с белорусским президентом Александром Лукашенко внутриполитическую ситуацию в Белоруссии.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщило
 госагентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
РБК07:11
Подробнее о событии
РИА Новости

Путин и Лукашенко провели еще один телефонный разговор

РИА Новости07:56
ТАСС

Путин и Лукашенко по телефону обсудили ситуацию в Белоруссии после выборов

ТАСС07:13
Комсомольская правда

Путин и Лукашенко договорились в случае обострения ситуации в Белоруссии совместно реагировать на угрозу

Комсомольская правда06:56
Lenta.ru

Путин снова поговорил с Лукашенко

Lenta.ru06:59
Коммерсантъ

Путин и Лукашенко снова обсудили ситуацию в Белоруссии по телефону

Коммерсантъ06:57
РБК

Путин и Лукашенко второй раз за выходные обсудили ситуацию в Белоруссии

РБК07:11
Life.ru

Путин и Лукашенко провели второй разговор за два дня

Life.ru06:54
КП - Беларусь

Второй раз за выходные: Лукашенко с Путиным снова созвонились 16 августа

КП - Беларусь08:04

Найден необычный продукт для борьбы с раком

Неожиданной находкой среди цитрусовых, способной замедлять увеличение опухолей, поддерживать пищеварительную систему и способствовать укреплению костей, оказался кумкват, известный также как "декоративный мандарин" и "золотой апельсин", пишет турецкое издание Sabah.
РИА Новости08:10
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Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

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РИА Новостивчера в 16:33
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Врач прокомментировал скорую выписку Ефремова

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Газета.Ru02:13
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ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

Подчеркивается, что любые изменения в конструкции транспортных средств, в том числе установку на крыше дополнительного багажника, необходимо в обязательном порядке согласовать со специальными лабораториями и ГИБДД.
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Трамп заявил о намерении рассмотреть возможность помилования Сноудена

Бедминстер, 16 августа 2020, 03:39 — REGNUM Заявление о намерении серьёзно изучить возможность помилования экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена сделал президент США Дональд Трамп 16 августа в ходе пресс-конференции в Бедминстере в американском штате Нью-Джерси.
REGNUM20:39
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