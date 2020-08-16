Путин и Лукашенко вновь обсудили ситуацию в Белоруссии по телефону
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Москва, 16 августа 2020, 13:57 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин вновь обсудил с белорусским президентом Александром Лукашенко внутриполитическую ситуацию в Белоруссии.В источнике
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