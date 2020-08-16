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REGNUM
REGNUM

Путин и Лукашенко вновь обсудили ситуацию в Белоруссии по телефону

Москва, 16 августа 2020, 13:57 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин вновь обсудил с белорусским президентом Александром Лукашенко внутриполитическую ситуацию в Белоруссии.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщило
 госагентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
РБК07:11
Подробнее о событии
Интерфакс

Что произошло за день: воскресенье, 16 августа

Интерфакс13:24
Life.ru

Путин и Лукашенко провели второй разговор за два дня

Life.ru06:54
ТАСС

Путин и Лукашенко по телефону обсудили ситуацию в Белоруссии после выборов

ТАСС07:13
РБК

Путин и Лукашенко второй раз за выходные обсудили ситуацию в Белоруссии

РБК07:11
Lenta.ru

Путин снова поговорил с Лукашенко

Lenta.ru06:59
Коммерсантъ

Путин и Лукашенко снова обсудили ситуацию в Белоруссии по телефону

Коммерсантъ06:57
РИА Новости

Путин и Лукашенко провели еще один телефонный разговор

РИА Новости07:56
КП - Беларусь

Второй раз за выходные: Лукашенко с Путиным снова созвонились 16 августа

КП - Беларусь08:04

Соратница Тихановской призвала Лукашенко подать в отставку

Минск, 16 августа 2020, 22:16 — REGNUM Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко, который по итогам прошедших в стране президентских выборов-2020 набрал более 80% голосов избирателей, должен уйти со своего поста.
Соратница Тихановской призвала Лукашенко подать в отставку
REGNUM15:16
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Сторонников лишенного сана схимонаха Сергия отлучили от церкви

"Священник, изверженный из сана, но не покорившийся и продолживший самовольно служение, согласно канонам, сам себя отлучает от Церкви и не имеет права быть восстановлен в служении даже Поместным собором", - говорится в обращении митрополита, которое появилось на сайте Екатеринбургской епархии.
Российская газета13:00
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В Германии назвали невыгодными закупки сжиженного газа у США

В немецкой земле Мекленбург - Передняя Померания не видят выгоды от импорта сжиженного природного газа из США, который американцы лоббируют в качестве альтернативы российскому "голубому топливу".
Российская газета02:29
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Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

Запросов не поступало Комментируя слова Лукашенко о договоренности с Путиным, пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов пояснил, что Белоруссия может обратиться за помощью к ОДКБ, если обороне республики угрожает внешняя опасность.
РИА Новостивчера в 16:33
4,8K

Доктор Мясников высмеял меры для сдерживания коронавируса

Главный врач московской больницы №71 Александр Мясников, известный зрителям телеканала «Россия 1» как доктор Мясников, прокомментировал меры, которые вводят в зарубежных странах для сдерживания распространения коронавируса.
Lenta.ru10:49
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