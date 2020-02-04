Политика

Газета.RuГазета.RuЛукашенко анонсировал встречу с Путиным

Александр Лукашенко анонсировал встречу с Владимиром Путиным в конце текущей недели. В Кремле подтвердили, что переговоры планируются на 7 февраля. По словам белорусского лидера, наступил "некий момент истины".
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Подробнее о событии

«Момент истины». Лукашенко хочет сдаться или порвать с Россией

Life.ru08:30

Путин и Лукашенко встретятся 7 февраля

РИА Новости05:32

Кремль уточнил дату встречи Путина и Лукашенко

Lenta.ru04:08

В Кремле подтвердили подготовку встречи Путина и Лукашенко

Известия04:15

Кремль подтвердил встречу Путина с Лукашенко

РБК04:12

В Кремле подтвердили подготовку встречи Путина и Лукашенко

RT на русском04:08

Песков подтвердил, что Путин и Лукашенко встретятся 7 февраля в России

ТАСС04:04
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Происшествия

В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила

В Уфе 33-летний мужчина помог подросткам отбиться от педофила и стал фигурантом уголовного дела.
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Общество

В Госдуме оценили грозящий россиянам ростом штрафов проект КоАП

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) с большими штрафами никуда не годится.
Lenta.ru 09:29
Экономика

Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть у Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов покупать у России нефть по мировым ценам, однако в Москве, по его словам, настаивают на существенных премиях сверх этого.
RT на русском 05:50
Политика

Крашенинников выступил против упоминания Бога в Конституции

Глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников выступил против упоминания Бога в Конституции страны и закрепления понятия брака как союза мужчины и женщины.
Известия 09:01
Происшествия

Во Франции зарезали чеченского блогера

Коммерсантъ 06:46
Происшествия

В Твери задержан водитель автомобиля, сбившего людей на тротуаре

В Твери задержан водитель, автомобиль которого влетел в толпу пешеходов на тротуаре.
Российская газета 04:16
Общество

Бывшего кировского губернатора Белых уволили из библиотеки колонии

РИА Новости 05:23
Общество

Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
RT на русском 03:31
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Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
ТАСС Спорт вчера в 05:31
Общество

Рисунок пермской школьницы попал на обложку журнала Vogue

Автором обложки мартовского номера американской версии журнала Vogue стала россиянка Анастасия Ковтун.
РИА Новости 01:19
Политика

Первый самолет ВКС России прибыл в Ухань для эвакуации граждан

Первый из самолетов Воздушно-космических сил прибыл в Ухань для эвакуации оттуда россиян. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.
ТАСС 08:42
Шоу-бизнес

Рак груди четвертой стадии диагностировали звезде «Зачарованных»

48-летняя звезда «Зачарованных» Шэннен Доэрти борется с раком груди четвертой стадии.
Росбалт 09:29
Культура

Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале

Эпиграф 04:45
Культура

В Белоруссии начались съемки новых «Сватов»

Газета.Ru вчера в 09:44
Кино

Disney показал первые кадры новых сериалов по вселенной Marvel

Сервис Disney Plus представил первые кадры из своих предстоящих сериалов по вселенной Marvel— «ВандаВижн», «Локи», «Сокол и Зимний солдат».
Слово и Дело вчера в 13:58
Общество

Минздрав сообщил о трудностях с тестированием вакцины от коронавируса

Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля, об этом заявил замминистра здравоохранения Сергей Краевой.
REGNUM 02:25
Общество

У сестры Кадырова нашли элитную недвижимость в Москве

У сестры Рамзана Кадырова Зулай нашли элитную недвижимость в Москве.
Lenta.ru 09:15
Шоу-бизнес

Светлана Зейналова рассталась с отцом второго ребенка

Весной 2018-го Светлана родила маркетологу Дмитрию малышку Веронику, и в семье появился второй ребенок (пара также воспитывала дочь Александу от первого брака Зейналовой — прим. ред.). Но дети не смогли спасти их союз, и теперь телеведущая мечтает найти человека, близкого ей по духу.
StarHit.ru вчера в 20:00
Игры

Компания Blizzard извинилась за Warcraft III Reforged

Faktom 01:43
Политика

Эрдоган объяснил фразу «Слава Украине» во время визита в Киев

Ранее в СМИ появилось видео, как Эрдоган во время официального визита на Украину поприветствовал почетный караул украинских военных словами "Слава Украине", на что в ответ прозвучало: "Героям слава".
РИА Новости 09:26
Шоу-бизнес

Милла Йовович показала фото новорожденной дочери

Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Экспресс газета 00:40
Шоу-бизнес

Шоу Собчак появится на «Первом канале»

«Первый канал» сообщает, что шоу Собчак в скором времени появится в эфире. Это должно было произойти еще несколько месяцев назад.
Соловей.Инфо вчера в 01:43
Политика

Рада предварительно одобрила сокращение числа депутатов

Верховная рада в первом чтении одобрила предложение сократить число депутатов с 450 до 300.
Газета.Ru 08:26
Политика

Украина готовит новые судебные иски против России

Министерство юстиции Украины изучает возможность подачи новых исков против России в международные суды.
Газета.Ru 01:28
Гаджеты

Огромные цены Samsung Galaxy S20 подтверждены

Инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) сегодня получил от своего информатора официальные цены на смартфоны линейки Samsung Galaxy S20, которые будут установлены в магазинах американского оператора Verizon.
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Спорт

Клебо досрочно поздравил Большунова с победой в Кубке мира

Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо досрочно поздравил российского лыжника Александра Большунова с победой в общем зачете Кубка мира.
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Авто

Обновленный Kia Sorento раскрыли до премьеры

Kia Sorento 2020-го модельного года получил фирменную радиаторную решетку, как у новой Kia Optima, узкую головную оптику на светодиодах, переработанный передний бампер с интегрированными точечными "противотуманками", а также вертикальные задние фонари на LED-матрицах.
Новые автомобили 00:29
Общество

Эвакуированных из Китая поместят на карантин в Тюменской области

Граждан РФ и других стран, эвакуированных из Китая, временно разместят в Тюменской области, где они будут находиться под карантином.
ТАСС 08:31
Футбол

Смолов назвал причину перехода в «Сельту»

Газета.Ru 08:37
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В заброшенной воинской части в Петербурге нашли четыре трупа

Вести.Ru 04:57
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