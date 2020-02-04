Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным 7 февраля. Подготовку встречи в России подтвердил пресс-секретарь российского президент Дмитрий Песков.

Путин и Лукашенко встретятся 7 февраля в России

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