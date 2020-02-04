Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин и Лукашенко встретятся 7 февраля в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным 7 февраля. Подготовку встречи в России подтвердил пресс-секретарь российского президент Дмитрий Песков.
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Лукашенко назвал дату планируемой встречи с Путиным

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В Кремле подтвердили подготовку встречи Путина и Лукашенко

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Кремль подтвердил встречу Путина с Лукашенко

РБК04:12

В Кремле подтвердили подготовку встречи Путина и Лукашенко

RT на русском04:08

Песков подтвердил, что Путин и Лукашенко встретятся 7 февраля в России

ТАСС04:04

В Кремле подтвердили встречу Путина и Лукашенко

Газета.Ru04:00
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РБК 02:23
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Lenta.ru 02:26
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Общество

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Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

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