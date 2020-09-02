Заседание коллегий МИД России и Белоруссии пройдет в ноябре в Минске
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"Рассмотрен график текущих мероприятий, включая подготовку совместного заседания коллегий МИД России и МИД Белоруссии, которое состоится в ноябре сего года в Минске", - указали в дипведомстве.В источнике
С чего всё началось
«Буквально завтра состоится визит председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Минск», — цитирует 2 сентября заявление
Сергея Лаврова «Интерфакс».
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