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ТАСС
ТАСС

Заседание коллегий МИД России и Белоруссии пройдет в ноябре в Минске

"Рассмотрен график текущих мероприятий, включая подготовку совместного заседания коллегий МИД России и МИД Белоруссии, которое состоится в ноябре сего года в Минске", - указали в дипведомстве.В источнике
С чего всё началось
«Буквально завтра состоится визит председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Минск», — цитирует 2 сентября заявление
 Сергея Лаврова «Интерфакс».
Фонтанка.Ру05:16
Подробнее о событии
ТАСС

Заседание коллегий МИД России и Белоруссии пройдет в ноябре в Минске

ТАСС10:14
РБК

Лавров сообщил о поездке Мишустина в Минск 3 сентября

РБК06:29
РИА Новости

Мишустин 3 сентября посетит Белоруссию

РИА Новости04:51
Коммерсантъ

Мишустин приедет в Белоруссию 3 сентября

Коммерсантъ05:08
RT на русском

Мишустин посетит Белоруссию

RT на русском04:55
Известия

Мишустин посетит Минск 3 сентября

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Лавров анонсирует визит Мишустина в Белоруссию 3 сентября

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Лавров проанонсировал визит премьер-министра России Мишустина в Беларусь 3 сентября

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