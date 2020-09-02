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Octagon.Media
Octagon.Media

Путин и Лукашенко встретятся в Москве, а Мишустин полетит в Белоруссию

Заявление прозвучало во время встречи главы МИД РФ с белорусским коллегой Владимиром Макеем. Лавров сообщил, что в ближайшее время в Москве состоится встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Ранее лидеры двух стран несколько раз беседовали по телефону.В источнике
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Коммерсантъ

Мишустин приедет в Белоруссию 3 сентября

Коммерсантъ05:08
ТАСС

Мишустин 3 сентября посетит Белоруссию

ТАСС05:16
Известия

Мишустин посетит Минск 3 сентября

Известия05:09
РБК

Лавров сообщил о поездке Мишустина в Минск 3 сентября

РБК06:29
RT на русском

Мишустин посетит Белоруссию

RT на русском04:55
РИА Новости

Мишустин 3 сентября посетит Белоруссию

РИА Новости04:51
Интерфакс - Россия

Лавров анонсирует визит Мишустина в Белоруссию 3 сентября

Интерфакс - Россия04:49
КП - Беларусь

Лавров проанонсировал визит премьер-министра России Мишустина в Беларусь 3 сентября

КП - Беларусь05:45

В США из самолета заметили пролетавшего рядом человека с ранцем

Лос-Анджелес, США, 2 сентября 2020, 05:43 — REGNUM При заходе на посадку в аэропорту Лос-Анджелеса пилот самолета американской авиакомпании American Airlines увидел прилетавшего мимо мужчину с реактивным ранцем, о чем доложил диспетчеру, передает телеканал Fox 11.
REGNUM22:43
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Спорный шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы

Хабиров заявлял, что власти республики отправили в Минприроды РФ документы на присвоение горе Куштау статуса особо охраняемой природной территории в конце августа, решение планировалось принять к 4 сентября.
Интерфакс06:04
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Суд продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Лефортовский суд Москвы в среду продлил на три месяца заключение под стражу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости05:25
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В Москве задержали подозреваемых в выводе миллиардов рублей за рубеж

Правоохранители задержали в Москве четырех человек, которые подозреваются в незаконном выводе денег за рубеж, а также в незаконной банковской деятельности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Коммерсантъ04:20
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В Ленинградской области несовершеннолетняя мать убила младенца

Подозреваемая в убийстве семимесячной дочери 16-летняя мать из Ленинградской области дала признательные показания, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости05:19
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