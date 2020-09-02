Путин и Лукашенко встретятся в Москве, а Мишустин полетит в Белоруссию
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Заявление прозвучало во время встречи главы МИД РФ с белорусским коллегой Владимиром Макеем. Лавров сообщил, что в ближайшее время в Москве состоится встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Ранее лидеры двух стран несколько раз беседовали по телефону.В источнике
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