Политика
РИА НовостиПутин и Макрон обсудили Украину
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба российского лидера. Главной темой беседы стала ситуация на Украине.
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Происшествия
Инвалида-колясочника сбили в Москве
В Москве на Новом Арбате машина сбила инвалида-колясочника.
Газета.Ru 15:27
Космос
Индия потеряла связь с посадочным модулем «Викрам»
07.09.19 Посадочный модуль «Викрам» индийской лунной миссии «Чандраян-2» потерял связь с Землей при посадке на поверхность Южный полюс Луны.
Портал Поиск вчера в 08:58
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье
7 сентября Хабиб Нурмухамедов защитил чемпионский пояс UFC в поединке с американцем Дастином Порье.
Петербургский дневник вчера в 17:45
Политика
На выборах главы Курской области лидирует Старовойт
Врио губернатора Курской области Роман Старовойт лидирует на выборах главы региона по итогам обработки 0,09% протоколов.
Известия 14:51
Происшествия
В Финляндии потерпел крушение сверхлегкий самолет
На западе Финляндии в городе Эура потерпел крушение сверхлегкий самолет. Пилоту небольшого воздушного судна удалось спастись.
Комсомольская правда 16:23
Транспорт
British Airways отменила 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов
Британская авиакомпания British Airways (" Бритиш эйруэйрз") была вынуждена отменить 1500 рейсов из-за забастовки пилотов, которая должна начаться в ночь на понедельник и продлиться двое суток.
ТАСС 17:37
Происшествия
На Таймыре обнаружили пропавший в августе вертолет Ми-2
Вертолет Ми-2, который пропал после вылета 11 августа с базы в поселке Коротчаево в Новом Уренгое, найден на севере Красноярского края.
Российская газета 04:57
Политика
Беглов лидирует на выборах главы Петербурга
RT на русском 15:49
Наука
Удаление волос в паху оказалось не связано с ЗППП
Результаты показали, что при учете сексуальной активности участниц как влияющего на возможность заражения фактора между положительными или отрицательными тестами на ЗППП и способом ухода за волосами в паху нет никакой связи.
Naked Science 06 сентября в 07:59
Политика
Пушков назвал лицемерным признание Катамадзе в любви к россиянам
Член Совета Федерации Алексей Пушков уличил в лицемерии грузинскую певицу Нино Катамадзе, которая призналась в любви к российским слушателям после отмены своего концерта.
Российская газета 13:58
Политика
Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму
По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах.
Ведомости 16:57
Кино
Стало известно, когда начнут снимать «Матрицу 4» и «Веном 2»
Интермонитор.ру 15:41
Авто
Уникальные российские вездеходы «Шаман» отправятся в ОАЭ
Уникальные восьмиколесные вездеходы «Шаман» скоро появятся в Объединенных Арабских Эмиратах.
Автоновости дня 10:58
Футбол
Глушаков сможет сыграть с «Ростовом»
Sport.ru 17:44
Армия и оружие
ФАУ США временно запретило американским авиалайнерам полеты в воздушном пространстве Багам
Федеральное авиационное управление (ФАУ) США в воскресенье временно запретило американским самолетам полеты над пострадавшей от урагана "Дориан" частью Багамских островов.
ТАСС 16:00
Футбол
Сборная Испании разгромила Фарерские острова в отборе Евро-2020
В матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Испании обыграла команду Фарерских островов со счётом 4:0. Встреча состоялась в Хихоне на стадионе «Эль-Молинон».
Чемпионат 16:37
Авто
Mercedes-Benz представил тизерный видеоролик электрокара EQS Vision
На официальной странице Mercedes-Benz в Facebook был представлен тизер Vision EQS.Подпись к публикации данного ролика гласит, что: «Полностью электрический Mercedes-Benz VISION EQS покажут во Франкфурте 10 сентября 2019 года».
Тарантас Ньюс 05:49
Политика
ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае
На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса 13:45
Армия и оружие
Украинских силовиков обвинили в обстреле патруля ОБСЕ в Донбассе
Представитель силового ведомства народной республики Ринат Айгистов сообщил, что ВСУ обстреляли из стрелкового оружия и гранатометов район Ясиноватой, где находились сотрудники миссии ОБСЕ.
Южный Федеральный 11:54
Футбол
«Торпедо» обыграло «Химки» и укрепило лидерство в ФНЛ
Московское "Торпедо" обыграло подмосковные "Химки" в матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и укрепило лидерство в турнирной таблице.
РИА Новости 12:58
Футбол
Дубль Мхитаряна помог Армении обыграть Боснию и Герцеговину
Сборная Армении одержала победу над командой Боснии и Герцеговины в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Soccer.ru 10:57
Шоу-бизнес
Ольга Бузова публично высмеяла Анастасию Костенко
Для телеведущей стала болезненной новость о том, что Анастасия Костенко ожидает второго ребёнка от Дмитрия Тарасова.
ИнфоСМИ 04:28
Общество
Голунов стал лауреатом журналистской премии «Камертон»
Корреспондент издания "Медуза" Иван Голунов стал лауреатом премии "Камертон", сообщил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.
РИА Новости 16:17
Происшествия
В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара
Помимо Азара, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, а также активистку Викторию Ивлеву.
Известия 11:59
Футбол
Марадона: «Люблю зарабатывать на жизнь тяжелым трудом»
Бомбардир.ру 15:24
Политика
Турчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал журналистам итоги выборов в заксобрания и муниципальных выборов, которые состоялись 8 сентября в единый день голосования, передает корреспондент РБК.
РБК 17:16
Политика
Нетаньяху назвал Бориса Джонсона Ельциным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оговорился в воскресенье на еженедельном заседании правительства еврейского государства и назвал главу британского правительства Бориса Джонсона Борисом Ельциным.
ТАСС 16:08