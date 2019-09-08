Политика
Lenta.ruПутин и Макрон обсудили судьбу Украины
Путин и Макрон выразили надежду на то, что эта гуманитарная акция поспособствует нормализации отношений между Москвой и Киевом. Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября. Самолет специального летного отряда "Россия" с россиянами на борту приземлился в Москве.
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Теннис
Надаль обыграл Медведева в финале US Open
Коммерсантъ 21:08
Технологии
Миф научной диеты. Почему к новостям об идеальном питании нужно относиться со скепсисом
Многочисленные исследования, изучавшие связь пищевых привычек и здоровья, наглядно демонстрируют: продукты питания делятся на те, что вызывают болезни (обычно это рак, но иногда сердечно-сосудистые, эндокринные и психические заболевания), и те, что от них защищают.
Новая газета 18:23
Гаджеты
Линейка умных экранов Lenovo пополнилась компактной 7-дюймовой моделью
Компания Lenovo дополнила ассортимент умных дисплеев, изначально представленных моделями с экранами диагональю 8 и 10 дюймов, более компактным решением с экраном диагональю 7 дюймов.
iXBT.com 16:40
Политика
Глава ДНР заявил о скором запуске железнодорожного сообщения с Россией
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) рассчитывают на возобновление прямого железнодорожного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Коммерсантъ 10:01
Происшествия
Шесть человек погибли при шторме в Крыму
В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru 17:01
Происшествия
В Москве задержали журналиста Илью Азара
Журналиста «Новой газеты» и муниципального депутата в округе Хамовники Илью Азара задержали на Тверской улице в Москве, сообщает «МБХ-медиа».
Коммерсантъ 11:25
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева сыграют свадьбу в Петербурге
Кинорежиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева сыграют свадьбу 17 сентября в Санкт-Петербурге.
Слово и Дело 10:20
Футбол
ФК «Ростов» разгромил сборную Сирии
В перерыве в чемпионатах стран, связанном с матчами сборных команд, «Ростов» провёл товарищеский матч с основной национальной командой Сирии.
Rostov.ru 14:00
Политика
Собянин оценил итоги выборов в Мосгордуму
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие 8 сентября выборы в Мосгордуму самыми конкурентными и эмоциональными за последнее время.
Известия 20:49
Политика
Игорь Шутенков победил на выборах мэра Улан-Удэ
Первое альтернативное телевидение 11:08
Армия и оружие
США и Украина выполнят наблюдательный полёт над Россией
Россия с 9 по 13 сентября в рамках международного Договора по открытому небу выполнит наблюдательный полёт над территорией Польши, а США и Украина с 9 по 14 сентября — над территорией России.
RT на русском 18:31
Политика
Геннадий Зюганов прокомментировал результаты выборов
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал первые результаты выборов в Единый день голосования.
Свободная Пресса 14:52
Наука
Яйца плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ
Яйца-личинки плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала PLoS Pathogens.
Ugpressa.ru 16:51
Политика
На выборах в Хабаровском крае побеждает ЛДПР
По итогам подсчета 100 процентов голосов на выборах в Законодательную думу Хабаровского края победу, по предварительным данным, одерживает ЛДПР.
Свободная Пресса 20:55
Происшествия
В Германии 14 человек пострадали в результате взрыва на празднике
В результате травмы получили не менее 14 человек. Состояние шести пострадавших медики оценивают как крайне тяжелое.
Российская газета 18:18
Кино
Евгения Милова о светской жизни
Евгения Милова о светской жизни На прошлой неделе в Москву вернулись не только школьники, но и активная светская жизнь.
Коммерсантъ 18:41
Гаджеты
Huawei показала план обновления смартфонов до EMUI 10 с Android 10
До конца года EMUI 10 с Android 10 получат Huawei P30 и P30 Pro, а в декабре обновление выйдет для Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS.
Astera 10:07
Политика
Денис Паслер лидирует на выборах губернатора Оренбургской области
Коммерсантъ Самара 13:44
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с латвийским РФШ в товарищеском матче
РИА Новости 12:25
Футбол
Рамос сравнялся с Касильясом по матчам за сборную Испании
Защитник Серхио Рамос в матче отборочного тура чемпионата Европы 2020 года со сборной Фарерских островов вышел на поле в составе сборной Испании в 167-й раз.
Газета.Ru 19:00
Футбол
Станислав Черчесов рассказал о подготовке к матчу с Казахстаном
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, чего ожидает от матча с Казахстаном в квалификации Евро-2020, который состоится в понедельник, 9 сентября, в Калининграде.
Петербургский дневник 08:32
Единоборства
Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC
Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU 07:02
Общество
Ветераны в Самаре почтили память жертв блокады Ленинграда
Память жертв блокады Ленинграда почтили в Самаре, куда в годы Великой Отечественной войны было эвакуировано около 3 тыс. жителей из осажденного города.
ТАСС 05:36
Здоровье
В России будет инвентаризирована система здравоохранения
Плохая оснащённость медицинских учреждений и отсутствие финансирования являются большой проблемой регионального здравоохранения; инвентаризация будет направлена на выяснение потребностей.
Сиб.фм 20:52