Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин и Макрон обсудили судьбу Украины

Путин и Макрон выразили надежду на то, что эта гуманитарная акция поспособствует нормализации отношений между Москвой и Киевом. Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября. Самолет специального летного отряда "Россия" с россиянами на борту приземлился в Москве.
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Путин и Макрон обсудили работу в нормандском формате

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