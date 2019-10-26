Политика
Красная веснаПутин и Макрон обсудили договоренности России и Турции
Содержание сочинских российско-турецких переговоров обсудили президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон 26 октября в ходе телефонного разговора, сообщает пресс-служба президента России.
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Политика
Зеленский прокомментировал грубую беседу с националистами в Донбассе
Ранее в Сети появилось видео разговора Зеленского с представителем националистов, в ходе которого президент достаточно грубо разговаривает с бывшим военнослужащим, при этом отмечает, что уважает его и товарищей за то, что те служили.
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
"Мисс Украина — 2019" Маргарита Паша осудила негативную реакцию со стороны СМИ и пользователей социальных сетей после ее ответа на вопрос о Крыме.
Общество
В РПЦ предложили носить футболки с цитатами из Евангелия
В эфире телеканала "Россия 24" священнослужитель предложил наносить на футболки изречения Иисуса Христа и цитаты из Евангелия.
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Происшествия
Поиски пропавшего в Пермском крае самолета приостановили
Спасатели приостановили до утра поиски пропавшего в субботу в Пермском крае легкомоторного самолета.
Происшествия
Во Вьетнаме на пляже нашли мертвую россиянку
Тело 71-летней россиянки нашли на пляже Хам Тьен провинции Биньтхуан во Вьетнаме, сообщает газета VN Express.
Фигурное катание
Авербух назвал катастрофично слабым выступление Медведевой в Канаде
Выступление в короткой программе Евгении Медведевой в короткой программе на втором этапе серии Гран-при в канадском Келоуне было катастрофически слабымам.
Происшествия
В результате стрельбы в воинской части в Забайкалье погибли 8 человек
Восемь сослуживцев застрелил военнослужащий ремонтно-технической базы в Забайкальском крае, сообщает ТАСС со сслыкой на Минобороны РФ.
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
Общество
Еще один гей рассказал о пытках в Чечне
Мужчина, называющий себя геем из Чечни, заявил, что в середине июля 2018 года его задержали и подвергли пыткам сотрудники правоохранительных органов республики.
Здоровье
Вылов рыбы запретили в районе вспышки «гаффской болезни» под Тюменью
Несанкционированную торговлю рыбой запретили на территории всей Тюменской области из-за вспышки "гаффской болезни" в селе Ачиры.
Здоровье
Диетолог рассказала, кому опасно употреблять томатный сок
Российский диетолог рассказала об опасных свойствах томатного сока для людей, которые страдают гипертонией.
Происшествия
Появилось видео нападения медведя на дрессировщика в цирке Карелии
В Сети опубликовали видео нападения медведя на дрессировщика во время циркового выступления в Олонце в Карелии.
Экономика
Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд
Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Происшествия
Задержан пятый подозреваемый в деле о массовом убийстве в Эссексе
Полиция Ирландии задержала еще одного подозреваемого в деле об убийстве 39 человек в графстве Эссекс в Великобритании.
Происшествия
Три женщины погибли в ДТП под Новосибирском
Вечером 26 октября на трассе Р-255 под Новосибирском седан Volkswagen Polo выехал на встречную полосу и врезался в фуру Renault Premium — все пассажирки Volkswagen погибли.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
Общество
Участник шоу «Голос» объяснил, почему не подал руку Сюткину
Армия и оружие
Россия перебросила ракетный комплекс С-300 на границу с Афганистаном
Дивизионный комплекс зенитно-ракетных систем С-300 «Фаворит» впервые поступил на вооружение российской военной базы в Таджикистане, сообщило Министерство обороны России.
Общество
В ОНФ сообщили о прибытии первой партии препарата «Фризиум» в Россию
Семьи, нуждающиеся в незарегистрированном в России препарате "Фризиум", применяющемся для лечения больных эпилепсией детей, смогут получить лекарство до конца следующей недели, заявила идеолог проекта ОНФ "Регион заботы", учредитель благотворительного фонда "Вера" Анна (Нюта) Федермессер.
Футбол
Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА удалось Португалии, единственный представитель которой в Лиге чемпионов, «Бенфика», свой поединок третьего тура группового раунда с французским «Лионом» выиграл.
Происшествия
12 человек пострадали из-за взрыва газа в кафе Улан-Удэ
Из-за взрыва бытового газа в одном из кафе Улан-Удэ пострадали 12 человек, сообщила ТАСС заместитель министра здравоохранения Бурятии Наталья Бухольцева.
Футбол
Зобнин вернулся в общую группу «Спартака» перед матчем с «Локомотивом»
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин тренируется в общей группе, сообщил главный тренер клуба Доменико Тедеско.
Футбол
Бавария — Унион (Берлин) 2:1
Шоу-бизнес
Адель сильно похудела после развода с мужем
После расставания с мужем Адель наняла тренера и занялась пилатесом.