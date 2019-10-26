Содержание сочинских российско-турецких переговоров обсудили президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон 26 октября в ходе телефонного разговора, сообщает пресс-служба президента России.

Путин и Макрон обсудили договоренности России и Турции

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