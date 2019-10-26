Политика

Красная веснаКрасная веснаПутин и Макрон обсудили договоренности России и Турции

Содержание сочинских российско-турецких переговоров обсудили президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон 26 октября в ходе телефонного разговора, сообщает пресс-служба президента России.
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Макрон поприветствовал договоренности России и Турции по Сирии

Известия11:46

Путин обсудил с Макроном договоренности с Турцией по Сирии

Коммерсантъ10:10

Путин рассказал Макрону о разговоре с Эрдоганом в Сочи

Московский Комсомолец09:58

Путин рассказал Макрону о содержании переговоров с Эрдоганом 22 октября в Сочи

ТАСС10:00

Путин сообщил Макрону о содержании переговоров с Эрдоганом по Сирии

РБК10:00

Путин и Макрон обсудили договорённости России и Турции по Сирии

RT на русском09:51

Путин и Макрон обсудили российско-турецкие переговоры

РИА Новости10:07
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Политика

Зеленский прокомментировал грубую беседу с националистами в Донбассе

Ранее в Сети появилось видео разговора Зеленского с представителем националистов, в ходе которого президент достаточно грубо разговаривает с бывшим военнослужащим, при этом отмечает, что уважает его и товарищей за то, что те служили.
Московский Комсомолец 12:15
Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

"Мисс Украина — 2019" Маргарита Паша осудила негативную реакцию со стороны СМИ и пользователей социальных сетей после ее ответа на вопрос о Крыме.
РИА Новости 08:06
Происшествия

Пенсионеры в Новокузнецке попытались открыть сейф и устроили взрыв

РБК 09:42
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В РПЦ предложили носить футболки с цитатами из Евангелия

В эфире телеканала "Россия 24" священнослужитель предложил наносить на футболки изречения Иисуса Христа и цитаты из Евангелия.
Южный Федеральный 10:56
Происшествия

Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете

43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Российская газета вчера в 23:21
Происшествия

Поиски пропавшего в Пермском крае самолета приостановили

Спасатели приостановили до утра поиски пропавшего в субботу в Пермском крае легкомоторного самолета.
Известия 11:20
Происшествия

Во Вьетнаме на пляже нашли мертвую россиянку

Тело 71-летней россиянки нашли на пляже Хам Тьен провинции Биньтхуан во Вьетнаме, сообщает газета VN Express.
РИА Новости 10:58
Фигурное катание

Авербух назвал катастрофично слабым выступление Медведевой в Канаде

Выступление в короткой программе Евгении Медведевой в короткой программе на втором этапе серии Гран-при в канадском Келоуне было катастрофически слабымам.
РБК вчера в 20:18
Культура

29-й день рождения отмечает программа «Поле чудес»

Aobe.ru 11:35
Происшествия

В результате стрельбы в воинской части в Забайкалье погибли 8 человек

Восемь сослуживцев застрелил военнослужащий ремонтно-технической базы в Забайкальском крае, сообщает ТАСС со сслыкой на Минобороны РФ.
Республика Татарстан вчера в 08:26
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

Газета.Ru вчера в 15:51
Общество

Еще один гей рассказал о пытках в Чечне

Мужчина, называющий себя геем из Чечни, заявил, что в середине июля 2018 года его задержали и подвергли пыткам сотрудники правоохранительных органов республики.
Lenta.ru вчера в 10:38
Здоровье

Вылов рыбы запретили в районе вспышки «гаффской болезни» под Тюменью

Несанкционированную торговлю рыбой запретили на территории всей Тюменской области из-за вспышки "гаффской болезни" в селе Ачиры.
РЕН ТВ 10:39
Здоровье

Диетолог рассказала, кому опасно употреблять томатный сок

Российский диетолог рассказала об опасных свойствах томатного сока для людей, которые страдают гипертонией.
МедиаПоток вчера в 13:15
Происшествия

Появилось видео нападения медведя на дрессировщика в цирке Карелии

В Сети опубликовали видео нападения медведя на дрессировщика во время циркового выступления в Олонце в Карелии.
РБК 24 октября в 05:25
Экономика

Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд

Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.
Ведомости 24 октября в 19:05
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
Происшествия

Задержан пятый подозреваемый в деле о массовом убийстве в Эссексе

Полиция Ирландии задержала еще одного подозреваемого в деле об убийстве 39 человек в графстве Эссекс в Великобритании.
Известия 12:09
Происшествия

Три женщины погибли в ДТП под Новосибирском

Вечером 26 октября на трассе Р-255 под Новосибирском седан Volkswagen Polo выехал на встречную полосу и врезался в фуру Renault Premium — все пассажирки Volkswagen погибли.
НГС 10:33
Общество

Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

ТАСС 11:46
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
РИА Новости вчера в 06:55
Общество

Участник шоу «Голос» объяснил, почему не подал руку Сюткину

Российская газета 10:38
Армия и оружие

Россия перебросила ракетный комплекс С-300 на границу с Афганистаном

Дивизионный комплекс зенитно-ракетных систем С-300 «Фаворит» впервые поступил на вооружение российской военной базы в Таджикистане, сообщило Министерство обороны России.
Ведомости 12:15
Общество

В ОНФ сообщили о прибытии первой партии препарата «Фризиум» в Россию

Семьи, нуждающиеся в незарегистрированном в России препарате "Фризиум", применяющемся для лечения больных эпилепсией детей, смогут получить лекарство до конца следующей недели, заявила идеолог проекта ОНФ "Регион заботы", учредитель благотворительного фонда "Вера" Анна (Нюта) Федермессер.
РИА Новости 10:08
Шоу-бизнес

Российская актриса заявила о попытках Малахова сводить девушек с олигархами

Lenta.ru 09:53
Футбол

Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА удалось Португалии, единственный представитель которой в Лиге чемпионов, «Бенфика», свой поединок третьего тура группового раунда с французским «Лионом» выиграл.
RT на русском 23 октября в 18:02
Происшествия

12 человек пострадали из-за взрыва газа в кафе Улан-Удэ

Из-за взрыва бытового газа в одном из кафе Улан-Удэ пострадали 12 человек, сообщила ТАСС заместитель министра здравоохранения Бурятии Наталья Бухольцева.
Коммерсантъ вчера в 23:58
Футбол

Зобнин вернулся в общую группу «Спартака» перед матчем с «Локомотивом»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин тренируется в общей группе, сообщил главный тренер клуба Доменико Тедеско.
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Футбол

Бавария — Унион (Берлин) 2:1

Евро-футбол.ру 10:58
Шоу-бизнес

Адель сильно похудела после развода с мужем

После расставания с мужем Адель наняла тренера и занялась пилатесом.
Lisa.ru вчера в 12:15
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