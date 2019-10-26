Политика
Страна Советов on-lineПутин и Макрон обсудили договоренности России и Турции по Сирии
Согласно опубликованному сообщению, в ходе телефонной беседы российский лидер проинформировал французского коллегу об итогах переговоров между Россией и Турцией по ситуации в Сирии. В свою очередь Макрон положительно оценил достигнутые договоренности.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 15:45, Ашберн
Футбол
Хет-трик Пулишича помог «Челси» победить «Бернли»
Sport24.ru 14:21
Политика
Зеленский приехал к националистам в районе разведения сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в район разведения сил у поселка Золотое в Донбассе для разговора с националистами, выступающими против вывода вооруженных сил Украины.
Rambler News Service 08:48
Общество
В Москве за сезон погибли 45 мотоциклистов
Интерфакс 13:41
Общество
Участник шоу «Голос» объяснил, почему не подал руку Сюткину
Российская газета 10:38
Фигурное катание
Медведева показала провальное выступление на Гран-при Канады
Российская фигуристка Евгения Медедева завалила короткую программу на Гран-при Канады.
Pravda.Ru 02:45
Авто
Ford показал силуэт нового кроссовера в стиле Mustang
Компания Ford опубликовала тизер, дающий представление о внешности нового электрического кроссовера, которую выполнят в духе спорткара Mustang.
AutoNews вчера в 03:56
Шоу-бизнес
«Обвиненная в проституции» актриса «Универа» сделала заявление
Российская газета 15:15
Общество
Арест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток»
Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.
Российская газета вчера в 12:42
Общество
Бутина вылетает из США в Россию после освобождения из тюрьмы
Газета.Ru вчера в 18:00
Гаджеты
В России представлен облегченный планшет с процессором «Эльбрус»
Astera вчера в 06:49
Происшествия
Ребенок «без лица» родился в Португалии
В португальской больнице города Сан-Бернарду-де-Сетубал был рожден на свет ребенок без носа, глаз и части черепа.
Газета.Ru 00:46
Армия и оружие
Минобороны показало доказательства контрабанды США нефти из Сирии
Фото, по данным ведомства, подтверждают, что сирийская нефть и до, и после разгрома террористов в Заевфратье под охраной военнослужащих США активно добывалась и направлялась бензовозами из Сирии.
Известия 03:54
Футбол
«Ростов» обыграл «Сочи» в матче РПЛ
Футболисты «Ростова» победили «Сочи» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 14:00
Политика
Премьер Грузии заявил о потере $350 млн от запрета полётов из России
Грузинский премьер-министр Георгий Гахария заявил, что Грузия потеряла $350 млн после того, как Россия запретила полёты в страну.
RT на русском 15:40
Шоу-бизнес
Водянова в белом ретро-платье повеселилась на свадьбе во Владикавказе
Нева предстала в платье с рюшами горчичного цвета.
Телепрограмма 14:23
Автоспорт
В паддоке Гран-при Мексики отравились 150 человек
РИА Новости 11:22
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Кировской области погибли четыре человека
Четыре человека погибли при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля в Кировской области.
Газета.Ru 13:35
Происшествия
Устроивший под Киевом поножовщину мужчина неожиданно умер при задержании полицией
Водитель начал сопротивляться полиции и бросался на сотрудников с ножом. Правоохранителям удалось обезвредить и задержать мужчину.
Украина.ру 03:59
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru вчера в 11:23
Общество
Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом
Газета.Ru вчера в 13:12
Политика
Российский политолог предложил два варианта решение проблемы Донбасса
Синельников-Оришак предложил два варианта развития событий, если Украина откажется выполнять "формулу Штайнмайера" и Минские соглашения.
Pravda.Ru 06:11
Космос
Найдена одна из первых галактик Вселенной
Излучение, которое увидели ученые, скорее всего, вызвано свечением частиц пыли, нагретых звездами в глубине молодой галактики — одной из первых, появившихся в ранней Вселенной.
Популярная механика 23 октября в 18:37
Футбол
Ибрагимович показал оскорбительный жест, взявшись за гениталии
Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович после матча плей-офф МЛС против "Лос-Анджелеса" показал болельщикам оскорбительный жест.
Pravda.Ru вчера в 05:57
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
Газета.Ru вчера в 15:51
Происшествия
Дедушка два года насиловал жившую с ним внучку
Полиция задержала ростовского пенсионера, в течение двух лет насиловавшего свою внучку.
Вести.Ru 12:08
Политика
Сеть российских ресторанов отказалась признавать Крым
Российская сеть ресторанов японской кухни «Сушипоп» указала на своей рекламной карте Крым как спорную территорию.
Взгляд.ру 14:33