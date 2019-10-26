Политика

Страна Советов on-lineСтрана Советов on-lineПутин и Макрон обсудили договоренности России и Турции по Сирии

Согласно опубликованному сообщению, в ходе телефонной беседы российский лидер проинформировал французского коллегу об итогах переговоров между Россией и Турцией по ситуации в Сирии. В свою очередь Макрон положительно оценил достигнутые договоренности.
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