Согласно опубликованному сообщению, в ходе телефонной беседы российский лидер проинформировал французского коллегу об итогах переговоров между Россией и Турцией по ситуации в Сирии. В свою очередь Макрон положительно оценил достигнутые договоренности.

Путин и Макрон обсудили договоренности России и Турции по Сирии

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