Политика

iReactoriReactorПутин и Макрон обсудили переговоры России и Турции по Сирии

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону достигнутые в Сочи договоренности РФ и Турции по Сирии. Об этом стало известно в субботу, 26 октября.
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