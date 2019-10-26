Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону достигнутые в Сочи договоренности РФ и Турции по Сирии. Об этом стало известно в субботу, 26 октября.

Путин и Макрон обсудили переговоры России и Турции по Сирии

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