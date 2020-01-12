Российский лидер Владимир Путин обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном вопросы, связанные с Украиной и Сирией. Беседа прошла в формате телефонных переговоров. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин и Макрон обсудили по телефону Сирию и Украину

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