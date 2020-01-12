Политика

ФАНФАНПутин и Макрон обсудили по телефону Сирию и Украину

Российский лидер Владимир Путин обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном вопросы, связанные с Украиной и Сирией. Беседа прошла в формате телефонных переговоров. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
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Путин обсудил ситуацию в Ливии с Макроном и Конте

Газета.Ru13:22

Путин обсудил с Макроном и Конте ситуацию в Ливии

РБК11:21

Путин провёл телефонные переговоры с Макроном

RT на русском10:16

Путин и Макрон провели переговоры по телефону

ТАСС10:31

Путин обсудил Украину и Ближний Восток с Макроном

Известия10:26

Путин обсудил ситуацию в Ливии с Макроном и Конте

Коммерсантъ10:35

Путин и Макрон договорились продолжать личные контакты

РИА Новости10:16
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«Вальядолид» обыграл в серии пенальти «Марбелью» в Кубке Испании

Футбольный клуб «Вальядолид» одержал победу над командой «Марбелья» в матче 1/32 финала Кубка Испании.
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США прокомментировали обстрел авиабазы Балад в Ираке

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Ренату Литвинову сбила машина в Москве

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Главный тренер «Малаги» Виктора Санчеса дель Амо отправлен в отставку из-за секс-скандала.
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Технологии

В Китае ввели в эксплуатацию крупнейший в мире радиотелескоп FAST

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Политика

Джонсон и Меркель выразили приверженность ядерной сделке с Ираном

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердили приверженность стран Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по Ирану.
News.ru 10:51
Происшествия

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Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.
РИА Новости 17:08
Политика

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Коммерсантъ 16:17
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РИА Новости 12:57
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Лондонские кэбы заменят японские минивэны

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Футбол

Игроки «Зенита» проходят медосмотр перед вылетом в Катар

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Спорт день за днем 10 января в 05:58
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Назвали самые популярные автомобили Toyota в России

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Экономика

Всемирный банк оценил перспективы мировой экономики

Темпы роста экономики Китая продолжат замедляться: в 2019-м рост оценен в 6,1%, в 2020-м же он может составить 5,9%, а в следующем году — 5,8%.
Коммерсантъ 09 января в 14:09
Общество

Систему оплаты труда учителей поменяют в России

Васильева подчеркнула, что не все соблюдают формулу "70 на 30", введение единой системы должно поменять ситуацию и прописать базовые гарантии на федеральном уровне.
Газета.Ru 15:27
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Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске

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Общество

СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР

Российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в Центральной Африканской Республике в 2018 году с целью грабежа.
РБК 14:59
Культура

Актер сериалов «Во все тяжкие» и «Клиника» совершил каминг-аут

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СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко

Следственные органы имеют подтверждение того, что 8 млрд руб, обнаруженные в квартире осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, были получены коррупционным путем.
Газета.Ru 17:40
Экономика

Опубликован план приватизации на 2020–2022 годы

Правительство России опубликовало прогнозный план приватизации на 2020–2022 годы, одобренный в конце декабря.
Коммерсантъ 09 января в 03:41
Игры

Ожидаемую Cyberpunk 2077 воссоздали в виде игры для первой PlayStation

Напомним, выход Cyberpunk 2077 запланирован на 16 апреля 2020 года для компьютеров, Xbox One и PlayStation 4.
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Шоу-бизнес

СМИ: Заворотнюк выписали из клиники

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.
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Умер мальчик, которому летом прострелили голову в Нижнем Тагиле

Скончался восьмилетний мальчик, которому летом прошлого года в Нижнем Тагиле прострелили голову из пневматической винтовки.
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Футбол

«Ювентус» обыграл «Рому» и возглавил чемпионат Италии

Туринский "Ювентус" в матче 19 тура итальянской Серии А обыграл в гостях "Рому" с результатом 2:1. Эта победа позволила чемпионам Италии вернуться на первое место и выиграть первый круг.
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"Законопроект предлагает введение эффективной меры поддержки малоимущих граждан со стороны государства путем освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда", - говорится в пояснительной записке к проекту.
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Экономика

«Аграрная сверхдержава». Украина вошла в тройку лидеров экспорта сельхозпродукции в ЕС

По словам экономиста Виктора Скаршевского, западные государства заинтересованы в подавлении промышленного производства в зависимых странах, взамен советуя становиться «аграрными сверхдержавами».
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Политика

Блумберг заявил о готовности потратить $1 млрд для победы над Трампом

Экс-мэр Нью-Йорка бизнесмен Майкл Блумберг в ходе встречи со своими сторонниками в Техасе заявил, что готов потратить $1 млрд на президентскую кампанию.
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Экономика

Фонд сына Якунина продаст бизнес по производству элитного шоколада

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«Реал» обыграл в серии пенальти «Атлетико» в финале Суперкубка Испании

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Преемником Путина станет один из губернаторов, уверены на Западе

В сценарии развития судьбы России, предложенном швейцарским изданием, говорится, что президентом нашей страны станет нынешний губернатор Тульской области Алексей Дюмин, он же бывший охранник Путина.
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Экономика

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В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
РИА Новости 05:44
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