Политика
ФАНПутин и Макрон обсудили по телефону Сирию и Украину
Российский лидер Владимир Путин обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном вопросы, связанные с Украиной и Сирией. Беседа прошла в формате телефонных переговоров. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Читать в источнике
Оценить59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 17:51, Ашберн
Футбол
«Вальядолид» обыграл в серии пенальти «Марбелью» в Кубке Испании
Футбольный клуб «Вальядолид» одержал победу над командой «Марбелья» в матче 1/32 финала Кубка Испании.
Армия и оружие
США прокомментировали обстрел авиабазы Балад в Ираке
Происшествия
Ренату Литвинову сбила машина в Москве
Футбол
«Малага» уволила главного тренера из-за интимного видео
Главный тренер «Малаги» Виктора Санчеса дель Амо отправлен в отставку из-за секс-скандала.
Технологии
В Китае ввели в эксплуатацию крупнейший в мире радиотелескоп FAST
Китайские специалисты завершили ввод в эксплуатацию радиотелескопа FAST в провинции Гуйчжоу 11 января.
Политика
Джонсон и Меркель выразили приверженность ядерной сделке с Ираном
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердили приверженность стран Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по Ирану.
Происшествия
Врач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна
Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.
Политика
Фельдмаршал Хафтар прибыл в Москву
Ожидают в Москве и главу Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа.
Общество
Эксперты раскрыли правду о кислородных масках в самолете
Авто
Лондонские кэбы заменят японские минивэны
Как сообщает «РГ» стоимость кэба TX на родине — 54000 фунтов стерлингов (4 340000 рублей).
Футбол
Игроки «Зенита» проходят медосмотр перед вылетом в Катар
Сине-бело-голубые начали проходить зимний медосмотр в ММЦ «СОГАЗ».
Авто
Назвали самые популярные автомобили Toyota в России
Внедорожники Toyota Land Cruiser и Land Cruiser 200 замыкают пятерку самых популярных автомобилей бренда с показателем в 332 789 и 128 540 экземпляра соответственно.
Экономика
Всемирный банк оценил перспективы мировой экономики
Темпы роста экономики Китая продолжат замедляться: в 2019-м рост оценен в 6,1%, в 2020-м же он может составить 5,9%, а в следующем году — 5,8%.
Общество
Систему оплаты труда учителей поменяют в России
Васильева подчеркнула, что не все соблюдают формулу "70 на 30", введение единой системы должно поменять ситуацию и прописать базовые гарантии на федеральном уровне.
Происшествия
Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске
Общество
СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР
Российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в Центральной Африканской Республике в 2018 году с целью грабежа.
Культура
Актер сериалов «Во все тяжкие» и «Клиника» совершил каминг-аут
Происшествия
СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко
Следственные органы имеют подтверждение того, что 8 млрд руб, обнаруженные в квартире осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, были получены коррупционным путем.
Экономика
Опубликован план приватизации на 2020–2022 годы
Правительство России опубликовало прогнозный план приватизации на 2020–2022 годы, одобренный в конце декабря.
Игры
Ожидаемую Cyberpunk 2077 воссоздали в виде игры для первой PlayStation
Напомним, выход Cyberpunk 2077 запланирован на 16 апреля 2020 года для компьютеров, Xbox One и PlayStation 4.
Шоу-бизнес
СМИ: Заворотнюк выписали из клиники
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.
Происшествия
Умер мальчик, которому летом прострелили голову в Нижнем Тагиле
Скончался восьмилетний мальчик, которому летом прошлого года в Нижнем Тагиле прострелили голову из пневматической винтовки.
Футбол
«Ювентус» обыграл «Рому» и возглавил чемпионат Италии
Туринский "Ювентус" в матче 19 тура итальянской Серии А обыграл в гостях "Рому" с результатом 2:1. Эта победа позволила чемпионам Италии вернуться на первое место и выиграть первый круг.
Экономика
В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ
"Законопроект предлагает введение эффективной меры поддержки малоимущих граждан со стороны государства путем освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Экономика
«Аграрная сверхдержава». Украина вошла в тройку лидеров экспорта сельхозпродукции в ЕС
По словам экономиста Виктора Скаршевского, западные государства заинтересованы в подавлении промышленного производства в зависимых странах, взамен советуя становиться «аграрными сверхдержавами».
Политика
Блумберг заявил о готовности потратить $1 млрд для победы над Трампом
Экс-мэр Нью-Йорка бизнесмен Майкл Блумберг в ходе встречи со своими сторонниками в Техасе заявил, что готов потратить $1 млрд на президентскую кампанию.
Экономика
Фонд сына Якунина продаст бизнес по производству элитного шоколада
Инвестиционный фонд Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрея Якунина, сына экс-президента РЖД Владимира Якунина, продаст свою долю в производителе шоколада French Kiss, пишет РБК со ссылкой на отчетность люксембургской VIY Growth Fund.
Футбол
«Реал» обыграл в серии пенальти «Атлетико» в финале Суперкубка Испании
Политика
Преемником Путина станет один из губернаторов, уверены на Западе
В сценарии развития судьбы России, предложенном швейцарским изданием, говорится, что президентом нашей страны станет нынешний губернатор Тульской области Алексей Дюмин, он же бывший охранник Путина.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.