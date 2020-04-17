Политика

REGNUMREGNUMПутин и Макрон обсудили по телефону ситуацию с коронавирусом

Москва, 17 апреля 2020, 15:14 — REGNUM Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном меры борьбы с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Кремля.
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«В ходе обмена мнениями о ситуации в связи с распространением пандемии коронавируса главы государств проинформировали друг друга о предпринимаемых в России и Франции мерах, направленных в том числе и на минимизацию негативных социально-экономических последствий», — говорится
 в сообщении пресс-службы Кремля.
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Религия

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Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия-1", что если увеличится количество нарушений режима самоизоляции со стороны москвичей, власти могут ужесточить его.
Газета.Ru 16:41
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Госдума поддержала запрет на продажу алкоголя в жилых домах

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Как Тимур Еремеев зарабатывает на славе Спартака Мишулина

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РЖД отменили дополнительные поезда на лето и майские праздники

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В Тамбовской области подтверждено 50 случаев коронавируса

Тамбов, 16 апреля 2020, 11:09 — REGNUM 50 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Тамбовской области за последние сутки, говорится в сводке федерального оперштаба от 16 апреля.
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The Verge: Microsoft готовит аналог Spotlight для Windows 10

На macOS есть прекрасное приложение Spotlight, которое позволяет быстро искать и запускать приложения, открывать файлы и так далее.
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ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения

Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
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Сбербанк объяснил появление в приложении неактуальных номеров

Сбербанк начал отображать в приложении ранее использовавшиеся номера клиентов, которые уже могут быть неактуальны, подтвердили РИА Новости в пресс-службе кредитного учреждения.
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Kotaku: в Rockstar Games работают над шестой GTA

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Резкий рост числа заболевших коронавирусом зафиксирован в Приморье

Напомни, что три последних дня в Приморье ежедневный рост числа заболевших составлял четыре человека в день.
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ВВП Китая упал впервые за 28 лет

За первые три месяца 2020 года ВВП Китая упал почти на 7%. Снижение экономики страны произошло впервые с начала официальных наблюдений — с 1992 года.
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