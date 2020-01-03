Политика

RT на русскомRT на русскомПутин и Макрон обсудили убийство генерала Сулеймани

Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых они обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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