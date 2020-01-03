Политика
RT на русскомПутин и Макрон обсудили убийство генерала Сулеймани
Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых они обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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Общество
Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Экономика
Россия остановила поставки нефти в Белоруссию
Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию, сообщает ТАСС.
Хоккей
Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»
Энергетика
Транзит газа через украинскую ГТС упал в пять раз
В первые дни нового года объём транзита природного газа через ГТС Украины оказался значительно меньше среднесуточного показателя за декабрь прошлого.
Политика
Помпео обсудил с Лавровым убийство генерала Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео провёл переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, во время которых они обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.
Футбол
Зоран Тошич: Русские пьют виски как воду
Экс полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал о популярных напитках и блюдах в России. Сейчас хавбек играет на родине за «Партизан».
Футбол
Усманов допускает, что может стать спонсором «Эвертона»
Российский бизнесмен Алишер Усманов не стал исключать, что может стать одним из спонсоров «Эвертона».
Общество
Федору Добронравову разрешили въезд на Украину
Общество
Обнародована декларация о доходах Зеленского
Национальное агентство по противодействию коррупции опубликовало декларацию, согласно которой украинский лидер Владимир Зеленский задекларировал более $210 тыс. дохода от студии "Квартал 95".
Единоборства
Конор МакГрегор может заменить Фергюсона в поединке с Хабибом
В случае победы над Дональдом Серроне бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, незамедлительно начнет подготовку к турниру UFC 249, чтобы в случае необходимости выйти на замену в титульном поединке между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.
Происшествия
В Красноярском крае главу района арестовали за взятку
Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
Происшествия
В Кузбассе возбудили уголовное дело после избиения заключенных в СИЗО
Следователи Кемеровской области возбудили уголовное дело о превышении служебных полномочий с применением насилия, после того как в Сети появилась видеозапись, на которой сотрудники СИЗО избивали заключенных.
Армия и оружие
Пентагон одобрил отправку еще 3 тыс. военных на Ближний Восток
Министерство обороны США одобрило отправку дополнительных войск на Ближний Восток.
Общество
Госканалы отключили лайки под новогодним обращением Путина
Государственные телеканалы «Первый канал» и «Россия 24» скрыли счетчики лайков и дизлайков и отключили комментарии в YouTube к ролику с новогодним поздравлением президента России Владимира Путина, пишет в своем Telegram-канале журналист «Эха Москвы» Александр Плющев.
Здоровье
Нарколог назвал безопасную дозу алкоголя
Кандидат медицинских наук, психиатр-нарколог Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", как вывести себя из состояния похмелья и какая доза алкоголя безопасна для организма.
Хоккей
Молодежная сборная России по хоккею вышла в полуфинал ЧМ-2020
Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 3:1.
Общество
Над Россией пройдет метеоритный дождь
В ночь на субботу в Москве и области ожидается ясная погода, которая позволит наблюдать метеорный поток Квадрантиды, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
Армия и оружие
Назначен преемник убитого США командующего силами спецназа Ирана
Исмаил Каани станет новым командующим силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции.
Политика
Помпео обсудил напряженность в Ираке с главой МИД Франции
Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил по телефону эскалацию напряженности в Ираке с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.
Происшествия
На Украине завершили расследование дела о драке Ляшко с депутатом
Прокуратура Киевской области завершила досудебное расследование по делу о драке экс-депутата Верховной рады Украины Олега Ляшко и главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса в аэропорту "Борисполь", сообщила в пятницу пресс-служба полиции.
Экономика
В 2020 году ожидают начала мирового кризиса
Меньшая часть экономистов говорят, что ничего такого не произойдет, и в 2020 году экономика мира и России будут расти.
Гаджеты
Названа предварительная цена на видеокарту Radeon RX 5600 XT
Гаджеты
HiSilicon более не является эксклюзивным поставщиком Huawei
HiSilicon является крупнейшей компанией по разработке чипов в Китае, но у неё всегда был только один заказчик — Huawei.
Спорт
Клебо обошел Устюгова в общем зачете «Тур де Ски»
Политика
Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода
Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Общество
Усманов рассказал о своих возможных наследниках
Миллиардер Алишер Усманов рассказал в интервью газете Financial Times, кто может стать его наследниками.