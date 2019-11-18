Политика
ТАССПутин и Макрон обсудили ситуацию на Украине
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине в преддверии запланированного на 9 декабря в Париже саммита "нормандской четверки". Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Читать в источнике
Оценить23
с чего всё началось
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсудили по телефону ситуацию на Украине и подготовку к саммиту в «нормандском формате» 9 декабря в Париже, сообщается на сайте Кремля.Коммерсантъ10:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 22:24, Ашберн
Происшествия
В Красноярске из офиса похитили почти 6 кг золота
В Красноярске полиция разыскивает злоумышленников, похитивших из сейфа в одном из офисов в центре города 5,9 кг золота.
Общество
«Росконтроль» назвал лучшую «Докторскую» колбасу
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование популярных российских брендов колбасы «Докторская» и назвал лучшие из них.
Шоу-бизнес
Лолита рассказала, сколько зарабатывает за выступление
Общество
«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену
Владимир Путин "фактически поддержал" проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Политика
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложения по транзиту
"Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении транзитного контракта.
Общество
Согласован порядок продажи «красивых номеров»
В сети цена номеров доходит до 1 – 2 млн руб. По новым правилам при продаже машины вместе с этим ГРЗ новый владелец должен будет еще раз заплатить за "особый" знак повышенную госпошлину.
Кино
«Джокер» собрал миллиард долларов в прокате
Армия и оружие
В Сирии попытались сжечь российский патруль
Экономика
С 2020 года самозанятых Ленобласти освободят от подоходного налога
Новая система налогообложения позволит жителям Ленинградской области, чей доход не превышает 2,5 миллионов рублей в год, избежать оплаты подоходного налога, а также пошлины на добавочную стоимость.
Армия и оружие
Канадский профессор обнародовал список стран-врагов США: открывает Россия
Составленный канадским социологом список недругов Америки открывает Россия.
Происшествия
В Бийске полицейские провели обыск в мэрии
Политика
Пушков ответил на совет польского евродепутата о возвращении Крыма
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем микроблоге в Твиттере ответил депутату Европарламента от Польши Витольду Ващиковскому на его совет властям Украины о способах возвращения Крыма.
Политика
Порошенко собрались лишить неприкосновенности
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) уведомило Генпрокуратуру о том, что бывший президент Петр Порошенко получит статус подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля.
Политика
Киев продолжит судиться с Москвой после возвращения кораблей
Киев даже после получения кораблей продолжит судиться с Москвой в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву.
Общество
Врач рассказал, почему опасно закусывать водку маринованными огурцами
Маринованные огурцы в сочетании с алкоголем могут приводить к последствиям, опасным для здоровья.
Происшествия
В Москве пропала журналистка агентства «Интерфакс»
В Москве пропала редактор информационного агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова, которая накануне утром ушла из дома и не вернулась.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова и Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии
23-летняя Анастасия Решетова и 27-летняя Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии, что дало ещё больше повода для пересудов, так как пользователи Сети недоумевают, какие же отношения связывают экс- и нынешнюю девушку популярного российского хип-хоп исполнителя Тимати.
Армия и оружие
Россия получила первые зарубежные заявки на поставку Су-34
Россия получила первые зарубежные заявки на поставку фронтовых бомбардировщиков Су-32 (экспортный вариант Су-34), сообщил журналистам в понедельник на выставке в Дубае генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
Общество
Доступ приставов к кредитным историям россиян могут расширить
Минюст совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) подготовил поправки к закону "О кредитных историях", согласно которым сотрудники ФССП могут получить полный доступ к кредитным историям россиян.
Авто
Nissan и Dongfeng показали бюджетный аналог кроссовера Nissan X-Trail
Бренд Venucia, являющийся совместным проектом Nissan и Dongfeng, выводит на рынок новый бюджетный паркетник.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Шоу-бизнес
Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии
Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
Общество
Высокопоставленный российский таможенник сбежал на Украину
Высокопоставленный российский таможенник Максим Мамчур сбежал в Киев. Об этом стало известно «Фонтанке».
Общество
В Анкаре назвали сроки запуска конкурента газопровода «Турецкий поток»
По словам Донмеза, работы на обеих линиях газопровода «Турецкий поток» планируется завершить к концу 2019 года.
Армия и оружие
Военные испытывают управляемый снаряд для танка «Армата»
Российские военные испытывают новое вооружение для танка «Армата».
Общество
Симптомы рака легких: что помогает выявить бронхиальную карциному
Первые симптомы рака легких включают приступы кашля и затрудненное дыхание, которые часто напоминают симптомы простуды.
Авто
Acura MDX PMC создана вручную мастерами из NSX
Как и седан, кроссовер будет собираться вручную в Мерисвилле, штат Огайо, где строится NSX.
Здоровье
В Минздраве ответили на увольнение детского врача-трансплантолога
Минздрав России прокомментировал увольнение детского хирурга Михаила Каабака, единственного в России, кто проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов, из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД).