Политика

ТАССТАССПутин и Макрон обсудили ситуацию на Украине

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине в преддверии запланированного на 9 декабря в Париже саммита "нормандской четверки". Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
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с чего всё началось
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсудили по телефону ситуацию на Украине и подготовку к саммиту в «нормандском формате» 9 декабря в Париже, сообщается на сайте
 Кремля.
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