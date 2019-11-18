с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине в преддверии запланированного на 9 декабря в Париже саммита "нормандской четверки". Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине

Общество «Росконтроль» назвал лучшую «Докторскую» колбасу Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование популярных российских брендов колбасы «Докторская» и назвал лучшие из них.

Общество Согласован порядок продажи «красивых номеров» В сети цена номеров доходит до 1 – 2 млн руб. По новым правилам при продаже машины вместе с этим ГРЗ новый владелец должен будет еще раз заплатить за "особый" знак повышенную госпошлину.

Экономика С 2020 года самозанятых Ленобласти освободят от подоходного налога Новая система налогообложения позволит жителям Ленинградской области, чей доход не превышает 2,5 миллионов рублей в год, избежать оплаты подоходного налога, а также пошлины на добавочную стоимость.

Политика Пушков ответил на совет польского евродепутата о возвращении Крыма Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем микроблоге в Твиттере ответил депутату Европарламента от Польши Витольду Ващиковскому на его совет властям Украины о способах возвращения Крыма.

Политика Порошенко собрались лишить неприкосновенности Государственное бюро расследований Украины (ГБР) уведомило Генпрокуратуру о том, что бывший президент Петр Порошенко получит статус подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля.

Политика Киев продолжит судиться с Москвой после возвращения кораблей Киев даже после получения кораблей продолжит судиться с Москвой в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву.

Происшествия В Москве пропала журналистка агентства «Интерфакс» В Москве пропала редактор информационного агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова, которая накануне утром ушла из дома и не вернулась.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова и Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии 23-летняя Анастасия Решетова и 27-летняя Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии, что дало ещё больше повода для пересудов, так как пользователи Сети недоумевают, какие же отношения связывают экс- и нынешнюю девушку популярного российского хип-хоп исполнителя Тимати.

Армия и оружие Россия получила первые зарубежные заявки на поставку Су-34 Россия получила первые зарубежные заявки на поставку фронтовых бомбардировщиков Су-32 (экспортный вариант Су-34), сообщил журналистам в понедельник на выставке в Дубае генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Общество Доступ приставов к кредитным историям россиян могут расширить Минюст совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) подготовил поправки к закону "О кредитных историях", согласно которым сотрудники ФССП могут получить полный доступ к кредитным историям россиян.

Шоу-бизнес Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.