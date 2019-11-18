Политика
Российская газетаПутин и Макрон обсудили подготовку саммита в «нормандском формате»
Основное внимание Владимир Путин и Эммануэль Макрон уделили ситуации на Украине, подчеркнув, что проведение саммита в "нормандском формате" должно способствовать скорейшей и полной реализации Минских соглашений.
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с чего всё началось
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсудили по телефону ситуацию на Украине и подготовку к саммиту в «нормандском формате» 9 декабря в Париже, сообщается на сайте Кремля.Коммерсантъ10:48
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