с чего всё началось

Основное внимание Владимир Путин и Эммануэль Макрон уделили ситуации на Украине, подчеркнув, что проведение саммита в "нормандском формате" должно способствовать скорейшей и полной реализации Минских соглашений.

Путин и Макрон обсудили подготовку саммита в «нормандском формате»

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