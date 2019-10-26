Политика

Журналистская правдаЖурналистская правдаПутин и Макрон обсудили российско-турецкие договоренности по Сирии

Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили переговоры Москвы и Анкары по Сирии. Российский лидер Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон провели телефонную беседу, в ходе которой затронули тему российско-турецких договоренностей по Сирийской Арабской Республике (САР).
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Путин рассказал Макрону о содержании переговоров с Эрдоганом 22 октября в Сочи

ТАСС10:00

Путин обсудил с Макроном договоренности с Турцией по Сирии

Коммерсантъ10:10

Путин и Макрон обсудили российско-турецкие переговоры

РИА Новости10:07

Макрон поприветствовал договоренности России и Турции по Сирии

Известия11:46

Путин сообщил Макрону о содержании переговоров с Эрдоганом по Сирии

РБК10:00

Путин рассказал Макрону о разговоре с Эрдоганом в Сочи

Московский Комсомолец09:58

Путин и Макрон обсудили договорённости России и Турции по Сирии

RT на русском09:51
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 18:49, Ашберн
Футбол

Головин помог «Монако» одолеть «Нант»

"Монако" в гостевом матче оказался сильнее "Нанта" в 11-м туре чемпионата Франции. Встреча завершилась с минимальным счетом - 1:0.
Газета.Ru вчера в 17:01
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Участник шоу «Голос» объяснил, почему не подал руку Сюткину

Российская газета 10:38
Футбол

Португалия обошла Россию в рейтинге УЕФА

Начиная с сезона 2021/22 Португалия сможет делегировать три клуба в Лигу чемпионов (две команды стартуют с группового этапа, одна — с третьего квалификационного раунда), одну — в Лигу Европы (групповой этап), две — в новый еврокубковый турнир Лигу конференций (третий и второй квалификационные раунды).
Вести.Ru 23 октября в 19:58
Фигурное катание

Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой

Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
РИА Новости 18:27
Технологии

Сотовые операторы от SMS-сообщений откажутся

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, в США четыре крупнейших сотовых оператора решили заменить привычные СМС на новый стандарт.
Уфимские Заметки 01:21
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В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев

Коммерсантъ вчера в 08:09
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Rolling Stone представил рейтинг самых страшных сериалов

Gazeta.SPb 14:13
Армия и оружие

Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США

Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru 17:02
Общество

В Россию поступила первая партия препарата «Фризиум»

Директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook сообщила, что в Россию поступила первая партия препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией.
RT на русском 16:28
Наука

В туннелях Монтесумы найдены загадочные барельефы доиспанской эпохи

Загадочные рисунки и барельефы (всего одиннадцать изображений) доколумбовой эпохи найдены учеными-археологами в туннелях Монтесумы (Мексика), информирует пресс-служба Национального института антропологии и истории (INAH).
Ugpressa.ru 09:19
Шоу-бизнес

Ксения Собчак перестала скрывать беременность

Первые слухи о беременности Ксении Собчак появились еще в сентябре месяце, когда она попала в объективы фотокамер в красном платье.
Paparazzi.ru вчера в 03:36
Происшествия

На Коломяжском в ДТП с маршруткой погибли двое из каршеринга

По предварительным данным, погибли двое из каршеринга, ещё один пострадавший госпитализирован в тяжёлом состоянии.
Фонтанка.Ру 17:12
Культура

Телеигра «Слабое звено» вернется в эфир

Телевикторина «Слабое звено» вернется в российский эфир.
Lenta.ru вчера в 13:25
Происшествия

Россиянин летел умирать на родину и скончался в самолете

Lenta.ru 17:19
Шоу-бизнес

Певица Адель после развода с мужем похудела до размера XS

Напомним, в апреле нынешнего года Адель развелась со своим мужем Саймоном Конески.
Вечерний курьер вчера в 15:17
Футбол

Слуцкий прокомментировал конфликт с оскорбившим его игроком

Напомним, между главным тренером «Витесса» Леонидом Слуцким и полузащитником команды Ришедли Базуром произошёл конфликт.
Нева Спорт 03:04
Происшествия

12 человек пострадали из-за взрыва газа в кафе Улан-Удэ

Коммерсантъ вчера в 23:58
Армия и оружие

Украинские националисты хотят взорвать химпредприятия Донбасса

Директор департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС ДНР Вадим Капустин спрогнозировал, что в случае реализации терактов на коксохимическом и фенольном заводах в зоне химического заражения могут оказаться сразу несколько десятков населенных пунктов, где проживают более 60 тысяч человек.
Журналистская правда вчера в 11:50
Политика

В Грузии подсчитали ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

Грузия потеряла 350 миллионов долларов после запрета российской стороны на авиасообщение, рассказал грузинский премьер-министр Георгий Гахария.
Lenta.ru 18:31
Общество

Мария Бутина прилетела в Москву

Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.
RT на русском 04:36
Кино

Гран-при «Артдокфеста» получил фильм Ксении Охапкиной «Бессмертный»

Гран-при фестиваля документального кино «Артдокфест» получил фильм Ксении Охапкиной «Бессмертный».
Новая газета 16:11
Происшествия

Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете

43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Российская газета вчера в 23:21
Футбол

Карпин оригинально поздравил игрока «Ростова» с днем рождения

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин оригинально поздравил игрока желто-синих Эвелина Попова с днем рождения.
Газета.Ru 17:53
Общество

Билеты на рейсы «Победы» в Россию подорожают меньше, чем ожидалось

Ранее представитель «Победы» сообщил «Ведомостям», что билеты на рейсы авиакомпании из зарубежных аэропортов в Россию с 28 октября подорожают на 25 евро.
Ведомости 17:00
Общество

У россиян за год выросли траты на личный автомобиль

За год средний платеж автомобилистов за нарушения правил дорожного движения (ПДД) в России вырос с 496 до 531 рублей.
Московский Комсомолец вчера в 02:17
Общество

Представители зарубежных СМИ не явились на процесс по иску Дерипаски

Представители британских изданий The Telegraph и The Times, а также американского еженедельника The Nation не явились в Арбитражный суд Краснодарского края в пятницу на рассмотрение по существу иска, поданного к ним бизнесменом Олегом Дерипаской, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС вчера в 06:20
Футбол

ФК «Ростов» обыграл «Сочи» благодаря дублю Еременко

Первая в истории игра между ФК «Ростов» и «Сочи» завершилась со счетом 2:0. Победу желто-синим принес дубль Романа Еременко, сообщает пресс-служба клуба.
Rostof.ru 14:32
Футбол

Футболисты «Хайдука» забили курьезный гол

Soccer.ru 16:09
Футбол

Бывший игрок «Ахмата» Жаба может перейти в «Спартак»

Летом 2017 года Жаба перешел в «Ахмат», а спустя год он перешел в ПАОК. За трансфер игрока греческий клуб заплатил 5 миллионов евро.
Vprognoze.ru 06:52
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AirPods Pro появились на рендерах

Появилась информация, будто бы на днях компания Apple может представить AirPods Pro.
The GEEK вчера в 08:01
Как работают Яндекс.Новости?
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