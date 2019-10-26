Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили переговоры Москвы и Анкары по Сирии. Российский лидер Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон провели телефонную беседу, в ходе которой затронули тему российско-турецких договоренностей по Сирийской Арабской Республике (САР).

Путин и Макрон обсудили российско-турецкие договоренности по Сирии

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