Политика
Журналистская правдаПутин и Макрон обсудили российско-турецкие договоренности по Сирии
Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили переговоры Москвы и Анкары по Сирии. Российский лидер Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон провели телефонную беседу, в ходе которой затронули тему российско-турецких договоренностей по Сирийской Арабской Республике (САР).
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