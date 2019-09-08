Путин и Макрон выразили надежду на то, что эта гуманитарная акция поспособствует нормализации отношений между Москвой и Киевом. Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября. Самолет специального летного отряда "Россия" с россиянами на борту приземлился в Москве.

Политика ЛДПР лидирует на выборах в думу Хабаровского края Партия ЛДПР лидирует на выборах депутатов законодательной думы Хабаровского края после обработки 14% бюллетеней с 55,44% голосов, сообщается на сайте краевого избиркома.

Политика Экзитполы показали победу Беглова на выборах губернатора Петербурга Александр Беглов, занимающий должность врио главы Санкт-Петербурга, побеждает на выборах губернатора, свидетельствуют данные экзитполов ВЦИОМа, опубликованные в Telegram-канале центра.

Политика В России начался Единый день голосования В Единый день голосования в Российской Федерации пройдут выборные кампании различного уровня, включая дополнительные выборы депутатов Государственной Думы, глав 19 субъектов федерации (16 прямых и три через голосование в парламенте) и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах РФ.

Гаджеты Intel назвала причину своих неудач на рынке процессоров Кому именно уступили, конечно, не сказали. И причиной своих проблем назвали дефицит процессоров.

Авто Забытые навсегда. Какая судьба у оставленных на штрафстоянке автомобилей? Некоторые автомобилисты не спешат забирать свои автомобили со штрафстоянки, особенно если они уже находятся в плохом состоянии и явно давно должны были оказаться на свалке.

Политика Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе.

Общество Медики назвали лечебные свойства водки Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».

Кино Роман Лю Цысиня «Эра сверхновой» получит экранизацию Вслед за трилогией «В память о прошлом Земли» киноадаптацию получит ещё один роман Лю Цысиня — «Эра сверхновой», получившая «Хьюго».

Политика Врио губернатора Оренбургской области Паслер лидирует на выборах Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер («Единая Россия») набирает 70,14% после обработки 0,06% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии.

Шоу-бизнес Ольга Бузова публично высмеяла Анастасию Костенко Для телеведущей стала болезненной новость о том, что Анастасия Костенко ожидает второго ребёнка от Дмитрия Тарасова.

Политика Обмен заключенными между Россией и Украиной завершился В киевском аэропорту Борисполь самолет встретил президент Украины Владимир Зеленский.

Политика Госдепартамент призвал Россию освободить оставшихся украинцев Соединенные Штаты приветствуют состоявшийся в субботу обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом и призывают Россию освободить оставшихся украинцев, которые, по мнению Вашингтона, находятся "под стражей несправедливо".

Политика Путин уволил помощника главы Следственного комитета Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".

Автоспорт Пилот «Феррари» Леклер выиграл Гран-при Италии, россиянин Квят сошел Пилот команды "Феррари" в гонке "Формула-1" Шарль Леклер стал обладателем Гран-при Италии. Для Леклера это вторая победа подряд на Гран-при.

Политика Нетаньяху назвал Джонсона Ельциным Израильский премьер Биньямин Нетаньяху перепутал фамилию главы правительства Британии Бориса Джонсона и назвал его ошибочно Ельциным.

Транспорт МВД предложило поменять правила получения водительских прав МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.

Шоу-бизнес Экс-солист группы «Челси» Роман Архипов женился Роман Архипов женился на певице Алисе Огородниковой известной, как Eliss Roxx.

Происшествия В Москве задержали координатора движения «Голос» Московская полиция задержала координатора движения «Голос» Владимира Егорова из помещения территориальной избирательной комиссии при попытке прорваться без документов в управу района «Дорогомилово».

Происшествия Число погибших из-за шторма в Крыму увеличилось В Крыму во время шторма утонули шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Армия и оружие Эрдоган обвинил США в создании зоны безопасности для террористов Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Соединенные Штаты планируют создать зону безопасности в Сирии для террористической организации.