Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин и Макрон обсудили судьбу Украины

Путин и Макрон выразили надежду на то, что эта гуманитарная акция поспособствует нормализации отношений между Москвой и Киевом. Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября. Самолет специального летного отряда "Россия" с россиянами на борту приземлился в Москве.
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Путин и Макрон обсудили по телефону обмен между Россией и Украиной

RT на русском13:19

Путин и Макрон обсудили по телефону сотрудничество, Украину и Иран

МИР 2415:00

Путин провел телефонный разговор с Макроном

РИА Новости13:19

Путин созвонился с Макроном после обмена заключенными с Украиной

РБК13:32

Путин и Макрон обсудили обмен пленными между Россией и Украиной

Коммерсантъ13:36

Путин и Макрон обсудили обмен пленными между РФ и Украиной

РЕН ТВ13:14

Путин и Макрон обсудили судьбу Украины

Lenta.ru13:57
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Политика

ЛДПР лидирует на выборах в думу Хабаровского края

Партия ЛДПР лидирует на выборах депутатов законодательной думы Хабаровского края после обработки 14% бюллетеней с 55,44% голосов, сообщается на сайте краевого избиркома.
РИА Новости 10:38
Футбол

Сборная РФ проиграла Португалии в финале Евролиги по пляжному футболу

РЕН ТВ 14:48
Политика

Экзитполы показали победу Беглова на выборах губернатора Петербурга

Александр Беглов, занимающий должность врио главы Санкт-Петербурга, побеждает на выборах губернатора, свидетельствуют данные экзитполов ВЦИОМа, опубликованные в Telegram-канале центра.
Ведомости 14:50
Армия и оружие

Российских военных отправили на борьбу с исламистами в Африке

Военнослужащие будут бороться с повстанцами-исламистами вместе с армией Мозамбика, добавил Феликс.
Lenta.ru 10:40
Политика

В России начался Единый день голосования

В Единый день голосования в Российской Федерации пройдут выборные кампании различного уровня, включая дополнительные выборы депутатов Государственной Думы, глав 19 субъектов федерации (16 прямых и три через голосование в парламенте) и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах РФ.
Севастополь.ру вчера в 17:01
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Intel назвала причину своих неудач на рынке процессоров

Кому именно уступили, конечно, не сказали. И причиной своих проблем назвали дефицит процессоров.
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Общество

Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией

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Забытые навсегда. Какая судьба у оставленных на штрафстоянке автомобилей?

Некоторые автомобилисты не спешат забирать свои автомобили со штрафстоянки, особенно если они уже находятся в плохом состоянии и явно давно должны были оказаться на свалке.
Car.ru 10:16
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Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе.
РИА Новости вчера в 12:14
Общество

Медики назвали лечебные свойства водки

Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».
RT на русском 02:26
Политика

Явка на электронном голосовании в Мосгордуму превысила 90%

RT на русском 13:54
Кино

Роман Лю Цысиня «Эра сверхновой» получит экранизацию

Вслед за трилогией «В память о прошлом Земли» киноадаптацию получит ещё один роман Лю Цысиня — «Эра сверхновой», получившая «Хьюго».
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Политика

Врио губернатора Оренбургской области Паслер лидирует на выборах

Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер («Единая Россия») набирает 70,14% после обработки 0,06% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии.
Коммерсантъ 12:38
Шоу-бизнес

Ольга Бузова публично высмеяла Анастасию Костенко

Для телеведущей стала болезненной новость о том, что Анастасия Костенко ожидает второго ребёнка от Дмитрия Тарасова.
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Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC

Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU 07:02
Политика

Обмен заключенными между Россией и Украиной завершился

В киевском аэропорту Борисполь самолет встретил президент Украины Владимир Зеленский.
Snob.ru вчера в 06:50
Политика

Госдепартамент призвал Россию освободить оставшихся украинцев

Соединенные Штаты приветствуют состоявшийся в субботу обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом и призывают Россию освободить оставшихся украинцев, которые, по мнению Вашингтона, находятся "под стражей несправедливо".
ТАСС вчера в 10:24
Политика

В Зауралье стали известны первые итоги выборов губернатора

УралПолит.Ru 12:46
Политика

Путин уволил помощника главы Следственного комитета

Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
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Пилот «Феррари» Леклер выиграл Гран-при Италии, россиянин Квят сошел

Пилот команды "Феррари" в гонке "Формула-1" Шарль Леклер стал обладателем Гран-при Италии. Для Леклера это вторая победа подряд на Гран-при.
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Врио губернатора Сахалина лидирует на выборах главы региона

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Нетаньяху назвал Джонсона Ельциным

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху перепутал фамилию главы правительства Британии Бориса Джонсона и назвал его ошибочно Ельциным.
Газета.Ru 12:38
Транспорт

МВД предложило поменять правила получения водительских прав

МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
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Экс-солист группы «Челси» Роман Архипов женился

Роман Архипов женился на певице Алисе Огородниковой известной, как Eliss Roxx.
StarHit.ru вчера в 17:30
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В Москве задержали координатора движения «Голос»

Московская полиция задержала координатора движения «Голос» Владимира Егорова из помещения территориальной избирательной комиссии при попытке прорваться без документов в управу района «Дорогомилово».
Известия 05:27
Происшествия

В Дзержинске девять человек пострадали в ДТП с автобусом

РИА Новости 14:29
Происшествия

Число погибших из-за шторма в Крыму увеличилось

В Крыму во время шторма утонули шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
Газета.Ru 14:25
Армия и оружие

Эрдоган обвинил США в создании зоны безопасности для террористов

Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Соединенные Штаты планируют создать зону безопасности в Сирии для террористической организации.
Газета.Ru 11:50
Политика

СПЧ не выявил значительных нарушений на региональных выборах в РФ

Interfax-Russia.ru - Мониторинговая группа по выборам президентского Совета по правам человека (СПЧ) не выявила значительных нарушений на выборах в регионах РФ, проходивших в Единый день голосования в воскресенье.
Интерфакс - Россия 13:09
Политика

В Волгоградской области в день выборов умер кандидат в депутаты

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