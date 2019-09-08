Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин и Макрон обсудили ситуацию на Украине

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба российского лидера. Главной темой беседы стала ситуация на Украине.
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Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине

РИА Новостивчера в 13:19

Макрон и Путин обсудили работу Совета сотрудничества Франции и России

ТАССвчера в 13:59

Путин и Макрон обсудили работу в нормандском формате

RT на русскомвчера в 18:26

В Кремле прокомментировали предстоящий саммит «нормандской четверки»

Московский Комсомолецвчера в 15:19

Что обсуждают президенты: раскрыты детали разговора Путина с Макроном

РЕН ТВвчера в 20:30

Путин созвонился с Макроном после обмена заключенными с Украиной

РБКвчера в 13:32

Путин и Макрон обсудили обмен пленными между Россией и Украиной

Коммерсантъвчера в 13:36
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 00:26, Вашингтон
Политика

Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией

Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.
Газета.Ru вчера в 23:36
Политика

Кандидаты от оппозиции займут 20 из 45 депутатских мест в Мосгордуме

По данным обработки 99,47% протоколов участковых избирательных комиссий в состав Мосгордумы седьмого созыва проходят 20 кандидатов, выдвинутых и поддержанных оппозиционными парламентскими партиями.
Интерфакс 00:16
Теннис

Надаль обыграл Медведева в финале US Open

В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).
Коммерсантъ вчера в 21:08
Футбол

Сборная России примет команду Казахстана в матче отбора Евро-2020

Футболисты сборной России в понедельник проведут свой шестой матч в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
РИА Новости вчера в 17:05
Футбол

«Известия»: Минфин поддержал законопроект о продаже пива на стадионах

Минфин подготовил положительный отзыв на законопроект депутатов Госдумы от ЛДПР Игоря Лебедева и Дмитрия Свищева, предложивших разрешить продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.
ТАСС вчера в 23:15
Происшествия

На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 14 человек

Как сообщили в службе безопасности НИЦ РКП, в минувшую субботу силами охраны были задержаны трое молодых людей с фотооборудованием.
Российская газета вчера в 07:41
Политика

Хабиров лидирует на выборах главы Башкирии

Российская газета вчера в 15:48
Политика

Старовойт победил на выборах губернатора Курской области

Врио главы Курской области Роман Старовойт набирает на выборах главы региона 81,07 процента голосов после обработки ста процентов протоколов.
Политика Сегодня вчера в 22:42
Политика

В Абхазии на выборах президента побеждает Хаджимба

Аргументы и Факты вчера в 23:57
Политика

Путин уволил помощника главы СКР

Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM вчера в 15:57
Политика

Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина

Газета.Ru вчера в 09:59
Общество

Во Владивосток зашел самый большой в истории круизный лайнер

У причальной стенки Морского вокзала Владивостока пришвартовался самой большой из всех, посещавших российские порты ранее, круизный лайнер.
Российская газета 00:00
Политика

Артамонов лидирует на выборах главы Липецкой области

Известия вчера в 15:30
Финансы

Американские спекулянты покупают рубль, но крайне осторожно

В начале мая чистые спекулятивные ставки на рост курса рубля к доллару на CME взлетели до рекордных значений выше 35 000 контрактов, после чего к середине июня снизились примерно на 20%.
Profinance.ru вчера в 17:41
Автоспорт

Даниил Квят не смог завершить гонку в Монце

UfacityNews.ru вчера в 13:37
Политика

Турчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал журналистам итоги выборов в заксобрания и муниципальных выборов, которые состоялись 8 сентября в единый день голосования, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 17:16
Единоборства

Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC

Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU вчера в 07:02
Происшествия

В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара

Помимо Азара, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, а также активистку Викторию Ивлеву.
Известия вчера в 11:59
Транспорт

British Airways отменила 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов

Британская авиакомпания British Airways была вынуждена отменить 1500 рейсов из-за забастовки пилотов, которая должна начаться в ночь на понедельник и продлиться двое суток.
ТАСС вчера в 17:37
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны

Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.
Известия вчера в 18:15
Финансы

Центробанк понизил ключевую ставку до 7 процентов

На сайте регулятора сообщается, что с 9 сентября 2019 года ключевая ставка составит 7 %. Кроме того, ЦБ сохранил прогноз по инфляции на 2020 год на уровне 4,0 %. «В дальнейшем, по прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция останется вблизи 4 %», – говорится в официальном сообщении Центробанка.
ФедералПресс 06 сентября в 06:33
Происшествия

В «Шереметьево» самолет прервал взлет из-за задымления двигателя

BFM.ru вчера в 13:16
Армия и оружие

Силовики ВС Украины расстреляли в Донбассе красное Знамя Победы

Газета.Ru вчера в 21:48
Политика

Андрей Бочаров лидирует на выборах губернатора Волгоградской области

С большим отрывом лидирует действующий глава региона.
Волгоградская правда вчера в 16:16
Политика

Шумков победил на выборах губернатора Курганской области

На выборах в Курганской области лидирует врио губернатора Вадим Шумков с 80,86% после обработки 100% протоколов.
Известия вчера в 23:46
Армия и оружие

США и Украина выполнят наблюдательный полёт над Россией

Россия с 9 по 13 сентября в рамках международного Договора по открытому небу выполнит наблюдательный полёт над территорией Польши, а США и Украина с 9 по 14 сентября — над территорией России.
RT на русском вчера в 18:31
Политика

Избирком огласил предварительные итоги выборов в первом регионе

Избирком Сахалинской области сообщил первые предварительные результаты выборов губернатора.
РБК вчера в 06:16
Футбол

Сутормин забил первый гол за «Зенит» в товарищеском матче с «Сочи»

Нападающий «Зенита» Алексей Сутормин отличился забитым мячом в товарищеском матче между «Зенитом» и «Сочи».
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 08:10
Политика

ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае

На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса вчера в 13:45
Политика

В Крыму ответили на протест МИД Украины из-за местных выборов

Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму.
RT на русском вчера в 07:13
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