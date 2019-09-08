Политика
РИА НовостиПутин и Макрон обсудили ситуацию на Украине
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба российского лидера. Главной темой беседы стала ситуация на Украине.
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В Кремле прокомментировали предстоящий саммит «нормандской четверки»
Московский Комсомолецвчера в 15:19
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Политика
Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК 07 сентября в 14:18
Политика
Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах
Командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин рассказал о питании главы государства Владимира Путина на президентском самолёте.
RT на русском вчера в 08:33
Происшествия
Инвалида-колясочника сбили в Москве
В Москве на Новом Арбате машина сбила инвалида-колясочника.
Газета.Ru вчера в 15:27
Политика
ЦИК опубликовал предварительные результаты губернаторских выборов
На сайте ЦИК России появились предварительные результаты выборов губернаторов.
ФедералПресс 01:26
Футбол
Гризманн обвинил свою жену в том, что не забил пенальти
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн в шутку обвинил свою жену в том, что не реализовал одиннадцатиметровый в отборочном матче Евро-2020 против Албании (4:1).
Sport24.ru вчера в 14:48
Шоу-бизнес
Ирина Муромцева разводится с мужем после шести лет брака
Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Ирина Муромцева решила расстаться со своим мужем, продюсером Максимом Волковым.
Телепрограмма 01:09
Общество
Жители Великобритании обнаружили странное существо
Супруги из британского города Кингстон-апон-Халл в церемониальном графстве Ист-Райдинг-оф-Йоркшир обнаружили у себя во дворе необычное существо, передает Hull Live.
Газета.Ru 01:31
Политика
Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму
По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах.
Ведомости вчера в 16:57
Политика
Сопредседателя «Деловой России» Назарова назначили вице-премьером Башкирии
Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров, побеждающий на выборах главы региона с 82,02% голосов избирателей после обработки 100% протоколов, назначил сопредседателя "Деловой России" Андрея Назарова и.о. вице-премьера правительства республики.
ТАСС 01:54
Космос
Астроному получили космические сигналы неизвестного происхождения
Астрономы из Китая зафиксировали странные космические сигналы, происхождение которых установить пока не удалось.
Дни24 01:54
Экономика
В России увеличат детские пособия
Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.
Lenta.ru 00:25
Общество
В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре
Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Транспорт
Начинающим автомобилистам добавят категорий
Получить доступ к вождению мотоцикла станет сложнее: минимальный возраст получения прав категории А повышается с 18 до 20 лет.
Коммерсантъ вчера в 16:18
Космос
Индия потеряла связь с посадочным модулем «Викрам»
07.09.19 Посадочный модуль «Викрам» индийской лунной миссии «Чандраян-2» потерял связь с Землей при посадке на поверхность Южный полюс Луны.
Портал Поиск 07 сентября в 08:58
Общество
В порт Владивостока зашел крупнейший в истории России круизный лайнер
В порту Владивостока пришвартовался крупнейший за историю России круизный лайнер «Спектр морей» (Spectrum of the Seas), передает агентство «Восток-Медиа».
РБК 01:49
Политика
ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае
На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса вчера в 13:45
Энергетика
Запасы газа на Украине достигли семилетнего максимума
Запасы газа в подземных хранилищах Украины превысили 18,7 млрд куб. м, Это стало максимальным уровнем за последние семь лет, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на странице в Facebook.
Коммерсантъ вчера в 07:48
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Второй мировой войне
Министерство обороны России обнародовало рассекреченные документы, которые рассказывают о событиях, происходящие перед и в начальный период Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 19:59
Политика
Артамонов победил на выборах главы Липецкой области
Известия вчера в 23:18
Политика
Министр ВС Франции выступает за диалог с Россией
Министр Вооружённых сил Франции Флоранс Парли заявила, что Париж намерен вести диалог с Россией по геостратегическим вызовам.
RT на русском 00:27
Футбол
Россия — Казахстан: прогноз Максима Калиниченко на отборочный матч Евро-2020
Бывший футболист «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал прогноз на отборочный матч Евро-2020 Россия — Казахстан, который состоится в Калининграде сегодня, 9 сентября, и начнется в 21:45 мск.
Sport24.ru вчера в 22:25
Политика
Посольство России резко высказалось о деятельности британских СМИ
Дипломаты назвали публикацию очередным примером ангажированности и некомпетентности британских СМИ.
Известия вчера в 16:11
Кино
В Анапе назовут победителей XXVIII российского фестиваля «Киношок»
В 20 часов 8 сентября на Летней эстраде города-курорта состоится церемония торжественного закрытия фестиваля «Киношок».
Ясно вчера в 07:16
Политика
Издание Le Figaro обозначило Киев городом России
Крупное французское издание Le Figaro допустило ошибку, указав Киев городом России во время брифинга президента Украины Владимира Зеленского.
REGNUM 00:52
Экономика
Кредиторы схлестнулись за Антипинский НПЗ
Банки — кредиторы Антипинского НПЗ намерены оспорить назначение временного управляющего, предложенного структурой Сбербанка ООО СБК, рассказали источники "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 18:41
Политика
Нидерланды просят Россию выдать освобожденного Украиной Цемаха
Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию выдать подозреваемого в деле по сбитому малазийскому самолету рейса МН17 Владимира Цемаха.
Вести.Ru 07 сентября в 11:59
Культура
Xzibit прокачал «Волгу» для москвичей
За основу машины взяли «Волгу» 1976 года выпуска, на которую установили мощный двигатель, спицевые диски, пневматическую подвеску, которая поднимает и опускает автомобиль.
Мослента вчера в 10:55
Политика
После освобождения Сенцов высказался о «врагах Украины»
URA.Ru вчера в 02:34
Здоровье
Марихуана остается врагом американских агентств здравоохранения
Опрос, проведенный в октябре 2018 года, показал, что двое из трех американцев сейчас поддерживают широкую легализацию марихуаны.
MedikForum.ru 00:39