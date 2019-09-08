Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба российского лидера. Главной темой беседы стала ситуация на Украине.

Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине

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