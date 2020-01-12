Политика

iReactoriReactorПутин и Макрон обсудили ситуацию на Украине и в Сирии

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили ситуацию на Украине и в Сирии. Об этом журналистам сообщили официальные представители пресс-службы Кремля. Инициатором телефонного разговора выступила французская сторона.
Читать в источнике
Комментировать41

Подробнее о событии

Путин обсудил ситуацию в Ливии с Макроном и Конте

Газета.Ru13:22

Путин и Конте обсудили режим прекращения огня в Ливии

RT на русском10:57

Путин обсудил ситуацию в Ливии с Макроном и Конте

Коммерсантъ10:35

Путин и Макрон провели переговоры по телефону

ТАСС10:31

Путин обсудил с Макроном и Конте ситуацию в Ливии

РБК11:21

Путин обсудил с премьером Италии ситуацию в Ливии

Известия10:49

Путин и Конте отметили важность соблюдения перемирия в Ливии

РИА Новости10:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 19:23, Ашберн
Общество

Все школы Хабаровска эвакуируют из-за сообщений об угрозе взрыва

Сообщение об угрозе взрывов в школах поступило на почту одного из учреждений Хабаровска, идет эвакуация детей.
ТАСС 19:02
Происшествия

Врач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна

Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.
РИА Новости 17:08
Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
РИА Новости 05:44
Политика

Нетаньяху обвинил Иран в халатности и обмане всего мира

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху считает, что Иран обманул весь мир, скрывая свою причастность к крушению украинского самолета, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:28
Экономика

Счетная палата указала на недоработки в нацпроекте «Образование»

Счетная палата проанализировала содержание нацпроекта "Образование" и пришла к выводу, что документ не охватывает ряд задач, критически значимых для социально-экономического развития страны.
ТАСС 16:13
Политика

Трюдо посетил траурное мероприятие в память о погибших в авиакатастрофе в Иране

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принял участие в траурном мероприятии в память о погибших в авиакатастрофе под Тегераном канадцах.
RT на русском 19:16
Экономика

Лукашенко ввел экологический налог на транзит нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал постановление, в соответствии с которым в стране вводится экологический налог на транзит нефти, передает «РИА Новости» 10 января со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.
Известия 10 января в 10:51
Спорт

Единственная в истории Ирана олимпийская медалистка покинула страну

РБК 08:45
Политика

Президент Абхазии подал в отставку

Вице-президент Абхазии Аслан Барциц заявил ТАСС об отставке президента Рауля Хаджимбы «во имя сохранения стабильности в стране».
Коммерсантъ 12:29
Происшествия

Во Владивостоке сгорела конюшня

Primpress.ru вчера в 19:10
Футбол

«Реал» обыграл в серии пенальти «Атлетико» в финале Суперкубка Испании

Российская газета 15:57
Экономика

Плюхин – об Амазарском ЦПК: Китайцы с 2004 года выпилили много леса

Китайцы с 2004 года выпилили много леса.
Zab.RU 00:46
Политика

Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму

РИА Новости вчера в 08:05
Шоу-бизнес

Пелагея прокомментировала развод с хоккеистом Телегиным

Певица Пелагея прокомментировала развод с хоккеистом сборной России Иваном Телегиным, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 18:59
Армия и оружие

Авиабаза с военными США в Ираке подверглась ракетному обстрелу

REGNUM 14:07
Кино

Названы номинанты на получение антипремии «Золотая малина»

В список худших актеров этого года включены Мэттью Макконахи, Сильвестр Сталлоне, также отметился среди коллег Киану Ривз, не смог избежать номинации Джерард Батлер.
Дни24 11:21
Наука

Создали слиток золота из пластика

Швейцарские исследователи из лаборатории ETH разработали легкое 18-каратное золото из пластика.
МедиаПоток вчера в 05:38
Космос

Роскосмос потратит восемь миллиардов рублей на серийный корабль «Орел»

РИА Новости 19:08
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из клиники

Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы, где она проходила курс лечения, однако, предполагается, что это сделано из-за «отсутствия положительной динамики в лечении».
АБН 17:53
Общество

Минтранс предложил запретить работать в такси гражданам с судимостью

По мнению правозащитника, в такси ни при каких условиях не могут работать осужденные за преступления сексуального характера.
РБК 15:34
Общество

В Австралии скинули с воздуха тонны моркови и картофеля для кенгуру

Сотрудники национальной службы парков сбросили с воздуха тысячи килограммов моркови и сладкого картофеля для колоний каменнохвостых скалистых кенгуру.
РБК 08:11
Хоккей

Илья Ковальчук забил первый гол за «Монреаль»

Гол в ворота «Оттавы», ставший для Ковальчука первым в новой команде, позволил «Монреалю» впервые за 8 поединков одержать победу – 2:1 в овертайме.
Inc-news.ru 15:08
Общество

СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР

Российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в Центральной Африканской Республике в 2018 году с целью грабежа.
РБК 14:59
Здоровье

Перечислены признаки отсутствия онкологии у человека

Медики призывают людей не паниковать раньше времени и поэтому перечислили признаки того, что у человека нет онкозаболевания.
ToDay News Ufa 09 января в 19:51
Политика

США хотят заключить сделку с талибами в 2020 году

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что президент США Дональд Трамп может заключить сделку с талибами в этом году, но даже если сделки не будет, Вашингтон намерен сократить контингент в Афганистане.
РИА Новости 18:40
Авто

Россиянам назвали имеющие госскидку автомобили в 2020 году

Автопроизводители назвали автомобили, которые имеют госскидку в 2020 году в рамках социальных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
Lenta.ru 18:01
Происшествия

Отель «Конаково Ривер Клаб» горит в Тверской области

Отель «Конаково Ривер Клаб» горит в Конаковском районе Тверской области.
АиФ Тверь 13:06
Футбол

Дубль Неймара не помог «ПСЖ» одолеть «Монако» Головина

Газета.Ru 17:02
Футбол

«Ювентус» обыграл «Рому» и возглавил чемпионат Италии

Туринский "Ювентус" в матче 19 тура итальянской Серии А обыграл в гостях "Рому" с результатом 2:1. Эта победа позволила чемпионам Италии вернуться на первое место и выиграть первый круг.
Вести.Ru 17:34
Общество

На АЭС в Японии произошел серьезный сбой

Как сообщает информационное агентство Киодо, при подготовке проведения плановых работ по извлечению топливных стержней, сотрудники станции не смогли поднять верхнюю часть агрегата, фиксирующее топливные сборки в реакторе.
Пятый канал 08:59
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное