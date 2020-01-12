Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили ситуацию на Украине и в Сирии. Об этом журналистам сообщили официальные представители пресс-службы Кремля. Инициатором телефонного разговора выступила французская сторона.

Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине и в Сирии

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