Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин и Макрон обсудили ситуацию в Ливии

Добавляется, что президенты также рассмотрели некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня. "Условленно о продолжении контактов на различных уровнях", - отмечается в сообщении.
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Путин и Макрон обсудили ситуацию в Ливии

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