с чего всё началось

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии

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