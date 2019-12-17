Политика

Газета.RuГазета.RuПутин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с его коллегой из Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля. В ходе разговора была обсуждена ситуация в Сирии.
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с чего всё началось
«Президент России подчеркнул необходимость последовательного осуществления совместно согласованных шагов, включая правовое оформление особого статуса Донбасса, обеспечение режима прекращения огня и обмен удерживаемыми лицами»,— говорится в сообщении
 Кремля.
Коммерсантъ15:19

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